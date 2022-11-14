На месте Helly Hansen откроются бутики под брендом Move

Helly Hansen приняла решение полностью уйти из России. Компания передала локальный бизнес топ-менеджерам. Они планируют на месте точек Helly Hansen открыть сеть мультибрендовых магазинов спортивной одежды под названием Move, сообщают «Ведомости».

Детали сделки не раскрываются. Опрошенные изданием эксперты допускают, что контракт был безденежным или сумма была символической. Бизнес достался генеральному директору Игорю Рогановичу и юристу Андрею Карасеву. Сама компания в октябре переименована в «Ритейл РЦ».

«Ритейл РЦ» теперь планирует создать сеть Move, где будут представлены товары брендов Nike, Adidas, Puma, Mont, Kronos, Geox, Under Armor. «Ритейл РЦ» также подписала эксклюзивное дистрибуторское соглашение с итальянским брендом мужской одежды Dan John, добавляет Роганович. Первые точки Move появятся в московских торговых центрах «Европолис Ростокино» и «Золотой Вавилон». В планах компании запустить до марта 2023 года еще 10 таких бутиков.

У Helly Hansen, которая занимается производством верхней и спортивной одежды, в России было 48 магазинов, из которых семь работали по франшизе. Выручка «Хелли Хансен» по итогам 2021 года составила 2,5 млрд руб., чистая прибыль — 500,5 млн руб.

Компания объявила об уходе из страны ещё весной, но часть магазинов сейчас открыты для распродажи товарных остатков. В июле сообщалось, что Helly Hansen провёл ребрендинг российского подразделения — магазины сети начали менять вывески на «Хансен».