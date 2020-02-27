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27.02.2020 в 14:50

На канале «Ю» стартовал обратный отсчет до весны

С помощью графики цветут даже неодушевленные предметы

На телеканале «Ю» стартовал отсчет до весны в специальном эфирном оформлении. Ежедневно в весенних роликах канала мир вокруг нас преображается и расцветает на глазах. По словам арт-директора «Ю» Софьи Швырковой, таким образом канал поддерживает своих зрителей, уставших от длинных зимних месяцев.

Софья Швыркова, арт-директор канала «Ю»:

В этих роликах всё вокруг тоже готовится к весне, и при помощи графики расцветает даже то, что в обычной жизни не цветёт: бытовые предметы, ковёр, валенки, снеговик и, конечно же, мужские усы и бороды. А цветочные титры сообщают, сколько дней осталось до прихода календарной весны.

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Телеканал Ю
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