На канале «Ю» стартовал обратный отсчет до весны

Софья Швыркова, арт-директор канала «Ю»:

В этих роликах всё вокруг тоже готовится к весне, и при помощи графики расцветает даже то, что в обычной жизни не цветёт: бытовые предметы, ковёр, валенки, снеговик и, конечно же, мужские усы и бороды. А цветочные титры сообщают, сколько дней осталось до прихода календарной весны.