На канале «Ю» стартовал обратный отсчет до весны

На телеканале «Ю» стартовал отсчет до весны в специальном эфирном оформлении. Ежедневно в весенних роликах канала мир вокруг нас преображается и расцветает на глазах. По словам арт-директора «Ю» Софьи Швырковой, таким образом канал поддерживает своих зрителей, уставших от длинных зимних месяцев.
Софья Швыркова, арт-директор канала «Ю»:
В этих роликах всё вокруг тоже готовится к весне, и при помощи графики расцветает даже то, что в обычной жизни не цветёт: бытовые предметы, ковёр, валенки, снеговик и, конечно же, мужские усы и бороды. А цветочные титры сообщают, сколько дней осталось до прихода календарной весны.