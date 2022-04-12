По предложению Артемия Лебедева на «Госуслугах» появится единая книга жалоб

Минцифры начало обсуждение совместно с Роспотребнадзором создания электронной книги жалоб на «Госуслугах». Услуга позволит оставить отзыв о любой организации. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.

Автором предложения выступил Артемий Лебедев. Он заявил о необходимости создать вместо «морально устаревших» бумажных книг жалоб и предложений электронную, в которой пользователи смогут оставлять отзывы о работе различных предприятий, написал он в своём телеграм-канале.

До конца апреля ведомство проработает этот вопрос с Роспотребнадзором. Предполагается, что там также будет собрана информация о предприятиях, в том числе контакты руководства.

Портал «Госуслуги» входит в перечень социально значимых ресурсов для проекта «Доступный интернет». Это значит, что он доступен даже при отрицательном балансе на счету пользователя домашнего интернета или мобильной связи. По данным App Annie, приложение «Госуслуги» стало одним из самых скачиваемых в 2021 году.