На фоне новостей о коронавирусе россияне скупают литературу об эпидемиях

Новости о распространении коронавируса в мире привели к тому, что россияне начали массово покупать литературу об эпидемиях, сообщает «Коммерсант». Но если в Италии с полок исчезает «Чума» Альбера Камю, то россияне подходят к делу обстоятельнее, кроме художественной покупая еще специализированную литературу о вирусах и о здоровье в общем.

В сети «Читай-город — Буквоед» за январь и февраль текущего года удвоились продажи книг «Пандемия: Всемирная история смертельных вирусов» и «Вирусы. Скорее друзья, чем враги». На Ozon на 195% выросли продажи книги «Мифы о микробах и вирусах: как живет наш внутренний мир». Продажи научно-популярной литературы по медицине и микробиологии в целом у онлайн-ритейлера росли в 1,5 быстрее, чем остальных книг. Сеть «Республика» признала наличие роста спроса на книги, но пока не считает его аномальным.

Аналогичную ситуацию заметили и сервисы электронных книг. За прошедший месяц в 5,5 раз чаще стали читать книгу «0,05. Доказательная медицина от магии до поисков бессмертия». «ЛитРес» заметил большой интерес к книге «Иммунитет. Как у тебя дела?», а также спрос на художественную литературу по теме. Продажи книги Альбера Камю «Чума» в «ЛитРесе» за январь-февраль 2020 года выросли на 87% к аналогичному периоду 2019 года, а книги «Любовь во время чумы» Габриэля Гарсиа Маркеса — на 64%.

Также издательства в ответ на спрос выпускают новые книги о вирусах. В феврале «Эксмо» выпустило на «ЛитРес» кнригу Игоря Прокопенко «Коронавирус. Вирус-убийца». Представитель сервиса Bookmate говорит, что сразу на шестое место в списке самых читаемых за последний месяц в России попала новая книга «Какие эпидемии пытались убить человечество? А почему не убили?» Тамары Эйдельман.

Тема вирусов очень интересует и посетителей онлайн-кинотеатров. С середины февраля все больше просмотров набирают такие картины как «Поезд в Пусан», «Эпидемия» и «Вторжение».

Виктор Чеканов, гендиректор «Megogo Россия»: В целом это известный поведенческий паттерн зрителя, когда на просмотр влияет значимый информационный повод или даже погода.

Ранее появление нового типа вируса напомнило некоторым стратегию Plague Inc., главная задача которой состоит в уничтожении жизни на Земле через распространение эпидемии. Ее популярность тоже стремительно выросла.