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21.08.2023 в 06:50

My.Games ищет покупателя на сервис Boosty

VK может выкупить его обратно

Донатный сервис Boosty может быть продан до конца года. Руководящая им My.Games уже ведет переговоры с потенциальными покупателями, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Собеседник, знакомый с ходом переговоров, уточняет, что My.Games собирается «провести реструктуризацию» сервиса: «В её рамках платформу переведут на отдельное российское юрлицо, которое будет продано до конца года, уже есть несколько потенциальных покупателей».

Участники рынка полагают, что площадка может быть интересна крупным корпорациям, желающим активнее развивать у себя пользовательский контент. Источники издания называют одним из претендентов на Boosty холдинг VK: приобретение позволило бы интегрировать платформу c VK Donut и привлечь новую аудиторию авторов и создателей контента.

Аналитики оценили актив в $5−10 млн. Речь может идти не только о продаже, но и о реструктуризации ранее приобретенных активов в рамках формируемых фондов, — полагает старший инвестконсультант «Финама» Тимур Нигматуллин.

Напомним, ранее Boosty входил в VK, однако в сентябре 2022 года VK продал игровое подразделения My.Games. Сделка включила в себя все активы My.Games.

VK MY.GAMES Boosty
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