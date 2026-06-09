МВД попросило сократить число арендных самокатов в Москве

Главное управление МВД по Москве предложило сократить квоту на количество электросамокатов, которые операторы кикшеринга смогут размещать в столице в 2026 году. Соответствующее письмо, подписанное главным госинспектором безопасности дорожного движения Москвы Александром Быковым, было направлено в Центр организации дорожного движения (ЦОДД), сообщает РБК со ссылкой на копию обращения.

В документе отмечается существенный рост числа дорожно-транспортных происшествий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). За январь-май 2026 года в Москве зарегистрировано 306 таких аварий, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В результате происшествий один человек погиб, еще 320 получили травмы.

Особое внимание МВД обращает на участие несовершеннолетних в авариях. По данным ведомства, в 26% случаев водители СИМ были младше 18 лет. Кроме того, зафиксировано 58 наездов на пешеходов, совершенных несовершеннолетними пользователями арендованных самокатов. Еще в 19 случаях участники происшествий скрылись с места ДТП.

В письме напоминается, что действующее соглашение между ЦОДДом и операторами кикшеринга предусматривает возможность сокращения парка сервиса на 1 тыс. единиц техники за нарушения, связанные с использованием самокатов несовершеннолетними. МВД также предложило рассмотреть дополнительные меры воздействия на сервисы для предотвращения доступа детей к аренде СИМ.

По данным департамента транспорта Москвы, в настоящее время в городе доступны для аренды около 60 тыс. электросамокатов, 16 тыс. электровелосипедов и 4 тыс. электроскутеров. Только в апреле пользователи сервисов Whoosh, «Юрент» и «Яндекс Go» совершили более 8 млн поездок. При этом столичные власти ранее сообщали, что по итогам 2025 года количество аварий с участием арендованных СИМ снизилось на 54%, а число происшествий с детьми — на 68%.

В мае Министерство транспорта Московской области утвердило единый подход к организации работы сервисов аренды СИМ в регионе. Кроме того, в нескольких округах Подмосковья приостановили работу сервисов аренды самокатов.