Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карты рекламного рынка

@ получить печатную версию карт
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
Digital
агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
+3
Проекта
Топсостав
+2
Поста
Форум
+8
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
09.08.2019 в 11:15

Dark Agency разработало музыкального промобота для Miller

С его помощью можно выиграть «музыкальные» призы

Перед Dark Agency ( Affect Group) стояла задача реализовать национальную промокампанию Miller. Интерес к промо среди молодой аудитории продолжает падать, поэтому агентство предложило максимально нативный для современных потребителей формат — регистрацию чеков через бота, доступного как на сайте, так и в мессенджерах. Так появился музыкальный промобот Miler.

Для проекта команда Dark Agency разработала промосайт, интеграцию бота в мессенджеры, визуальную коммуникацию, а также дизайны POSM.

Механика

  • В магазинах покупатели видят POSM материалы и узнают про механику и призы.
  • Покупатели переходят на сайт, состоящий из одной страницы и стилизованный под стандартный мессенджер.
  • Вся навигация осуществляется через минималистичное диалоговое окно, где бот сразу же рассказывает об условиях акции, регистрирует пользователя, предлагает загрузить чеки и поучаствовать в розыгрыше подарков.

Для удобства пользователи могут добавить бота в мессенджеры Telegram или «ВКонтакте», чтобы продолжить коммуникацию на привычной площадке. При этом функционал бота остается прежним, как и на основном сайте. Такая механика развивает актуальный на рынке формат чековых промо, воплощенных с помощью ботов.

Affect Miller Dark Agency Affect Group
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Digital кейсы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.