Dark Agency разработало музыкального промобота для Miller

Перед Dark Agency ( Affect Group) стояла задача реализовать национальную промокампанию Miller. Интерес к промо среди молодой аудитории продолжает падать, поэтому агентство предложило максимально нативный для современных потребителей формат — регистрацию чеков через бота, доступного как на сайте, так и в мессенджерах. Так появился музыкальный промобот Miler.

Для проекта команда Dark Agency разработала промосайт, интеграцию бота в мессенджеры, визуальную коммуникацию, а также дизайны POSM.

Механика

В магазинах покупатели видят POSM материалы и узнают про механику и призы.

Покупатели переходят на сайт, состоящий из одной страницы и стилизованный под стандартный мессенджер.

Вся навигация осуществляется через минималистичное диалоговое окно, где бот сразу же рассказывает об условиях акции, регистрирует пользователя, предлагает загрузить чеки и поучаствовать в розыгрыше подарков.

Для удобства пользователи могут добавить бота в мессенджеры Telegram или «ВКонтакте», чтобы продолжить коммуникацию на привычной площадке. При этом функционал бота остается прежним, как и на основном сайте. Такая механика развивает актуальный на рынке формат чековых промо, воплощенных с помощью ботов.