«Музторг» наладит выпуск музыкальных инструментов

Сеть по продаже музыкальных инструментов «Музторг» запускает собственную торговую марку Emotive. Компания наладила производство цифровых фортепиано, а также классических и акустических гитар низкого и среднего ценовых сегментов. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заявление компании.

Производство уже налажено на фабриках Китая, специализирующихся на выпуске музыкальных инструментов для японских и европейских брендов. Инвестиции в запуск СТМ составили более 200 млн руб., уточнил представитель «Музторг».

Появление первой партии товаров — 3 тыс. гитар и 1 тыс. цифровых фортепиано — в магазинах «Музторг» ожидают к середине ноября.

Продукция Emotive позволит закрыть потребности музыкантов в инструментах в низком и среднем ценовых сегментах, считают в компании. Там также уточнили, что запуск СТМ продиктован стремлением расширить ассортимент сети и необходимостью диверсификации поставок из-за их нестабильности в текущих геополитических реалиях.

С начала 2024 года число покупок музыкальных инструментов увеличилось на 19%. Средний чек покупки за этот период вырос на 12% и составил 15,3 тыс. руб. По данным источника «Коммерсанта», на «Музторг» сейчас приходится порядка 10−15% продаж в b2c-сегменте.