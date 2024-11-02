Музыкальные инструменты подорожали на 12%

С начала 2024 года число покупок музыкальных инструментов увеличилось на 19%. Средний чек покупки за этот период вырос на 12% и составил 15,3 тыс. руб. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «Платформы ОФД».

Наибольшим спросом пользуются струнные, ударные и клавишные инструменты.

Подтверждают повышение цен на 10−12% и участники рынка. В «Музторге» связывают это с ростом затрат на логистику и курс валют, применяемых в расчетах с некоторыми поставщиками.

Собеседники издания из музыкальной индустрии добавляют, что стоимость аренды оборудования для самих музыкантов за девять месяцев выросла вовсе на 15−30%. Кроме того, увеличивается стоимость услуг музыкальных исполнителей — год к году на 15−20%.

В России продолжается рост спрос на мюзиклы и шоу. Ранее представитель МТС Live и Ticketscloud рассказал, что мюзиклы входят в тройку развлечений по темпам роста продаж билетов в натуральном выражении: по итогам прошедшего лета спрос на них вырос на 16% год к году.