Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Аdlook блог

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
02.11.2024 в 06:50

Музыкальные инструменты подорожали на 12%

Однако число покупок выросло на 19%

С начала 2024 года число покупок музыкальных инструментов увеличилось на 19%. Средний чек покупки за этот период вырос на 12% и составил 15,3 тыс. руб. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «Платформы ОФД».

Наибольшим спросом пользуются струнные, ударные и клавишные инструменты.

Подтверждают повышение цен на 10−12% и участники рынка. В «Музторге» связывают это с ростом затрат на логистику и курс валют, применяемых в расчетах с некоторыми поставщиками.

Собеседники издания из музыкальной индустрии добавляют, что стоимость аренды оборудования для самих музыкантов за девять месяцев выросла вовсе на 15−30%. Кроме того, увеличивается стоимость услуг музыкальных исполнителей — год к году на 15−20%.

В России продолжается рост спрос на мюзиклы и шоу. Ранее представитель МТС Live и Ticketscloud рассказал, что мюзиклы входят в тройку развлечений по темпам роста продаж билетов в натуральном выражении: по итогам прошедшего лета спрос на них вырос на 16% год к году.

музыкальные инструменты
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Потребрынок
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.