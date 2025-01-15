Доля телесмотрения «МУЗ-ТВ» достигла максимума за последние 5 лет

За декабрь и новогодние каникулы «МУЗ-ТВ» продемонстрировал рекордные показатели в ключевых возрастных категориях. Наибольший интерес вызвали праздничные программы и специальные эфиры. Подробностями с Sostav поделилась пресс-служба телеканала.

Согласно данным Mediascope, с декабря 2020 по декабрь 2024 среди зрителей в возрасте от 18 до 44 лет показатели «МУЗ-ТВ» выросли на 28% по отношению к предыдущему году.

Также, согласно данным Mediascope, новогодняя дискотека «Танцы! Ёлка! МУЗ-ТВ!» стала самой востребованной за последние 4 года у аудитории в возрасте от 18 до 44 лет: впервые зрители «натанцевали» на показатели в 4,3 доли, превысив на 39% долю 2024 года, а среди молодых девушек в возрасте от 18 до 30 лет «МУЗ-ТВ» вошел в ТОП-5 федеральных каналов.

Новогодняя ночь и новогодние каникулы на «МУЗ-ТВ», включая последнюю неделю декабря, составили рекордную долю канала за 5 лет, прибавив 34% к доле 2023/2024 по данным Mediascope, а совокупный охват музыкального телеканала составил 26,9 млн зрителей.