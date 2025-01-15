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18+
15.01.2025 в 17:50

Доля телесмотрения «МУЗ-ТВ» достигла максимума за последние 5 лет

Совокупный охват музыкального телеканала в новогодние праздники составил 26,9 млн зрителей

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За декабрь и новогодние каникулы «МУЗ-ТВ» продемонстрировал рекордные показатели в ключевых возрастных категориях. Наибольший интерес вызвали праздничные программы и специальные эфиры. Подробностями с Sostav поделилась пресс-служба телеканала.

Согласно данным Mediascope, с декабря 2020 по декабрь 2024 среди зрителей в возрасте от 18 до 44 лет показатели «МУЗ-ТВ» выросли на 28% по отношению к предыдущему году.

Также, согласно данным Mediascope, новогодняя дискотека «Танцы! Ёлка! МУЗ-ТВ!» стала самой востребованной за последние 4 года у аудитории в возрасте от 18 до 44 лет: впервые зрители «натанцевали» на показатели в 4,3 доли, превысив на 39% долю 2024 года, а среди молодых девушек в возрасте от 18 до 30 лет «МУЗ-ТВ» вошел в ТОП-5 федеральных каналов.

Новогодняя ночь и новогодние каникулы на «МУЗ-ТВ», включая последнюю неделю декабря, составили рекордную долю канала за 5 лет, прибавив 34% к доле 2023/2024 по данным Mediascope, а совокупный охват музыкального телеканала составил 26,9 млн зрителей.

Захар Бабин, генеральный директор телеканала «МУЗ-ТВ»:

Предновогодняя пора и январские каникулы — время, когда люди хотят отдохнуть и радоваться праздникам. Каждый Новый год канал преподносит в эфире большие концерты, шоу с участием звезд, тематические плейлисты и даже домашнее караоке. На нашей новогодней дискотеке «Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!», которая вышла сразу после боя курантов, выступили более 70 известных артистов.

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