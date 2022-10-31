Каждый второй житель крупных городов России подключает мультисервисные подписки

55% россиян, живущих в городах с населением больше 100 тысяч человек, имеют хотя бы одну комбинированную подписку, 95% знают об их существовании. Это следует из опроса «Маркетингового информационного центра» (МИЦ, ранее Kantar TNS) в сентябре 2022 года. Результаты исследования есть в распоряжении Sostav.

Исследование проходило в городах России с населением более 100 тыс человек среди мужчин и женщин в возрасте 18−55 лет. Было проведено 2513 онлайн-интервью средней продолжительностью 15 минут.

Потенциал роста

Мультисервисные подписки (включают в себя доступ к двум и более сервисам, либо спецпредложения на них) стремительно набрали популярность. Первый такой продукт появился в 2018 году («Яндекс Плюс») и спустя всего четыре месяца им пользовался каждый второй житель (51%) даже в городах с населением меньше 1 млн человек. В городах-миллионниках почти 60% горожан приобрели комбинированную подписку, а в отдельно взятой Москве — уже 66% взрослых жителей.

Рынок мультисервисных подписок всё ещё обладает большим потенциалом роста. 95% респондентов сообщили, что знают о минимум одной подписке — наибольшая узнаваемость у подписок «Яндекс Плюс», «СберПрайм» и YouTube Premium. При этом среди возрастной группы от 18 до 29 лет о подписках знают 99% респондентов.

Семейная подписка с пользой

Наибольший интерес к мультисервисным подпискам проявляют семьи. Минимум одну оформили 56% состоящих в браке респондентов и 52% не женатых мужчин и незамужних женщин. Среди респондентов с детьми подпиской пользуются 58%, без детей — 52%.

Во время исследования оценивали и полезность входящих в подписку сервисов. Так, первое место занял «Яндекс Плюс»: 49% респондентов назвали большинство входящих сервисов полезными для себя, 26% назвали только половину. Самым полезным оказался такси. Второе место заняла подписка «Озон Премиум» — оценки 41% и 28% соответственно, самый полезный — бесплатная доставка. Третье — «Тинькофф Про», 39% и 29%, пользователи подписки ценят специальные финансовые условия.