МТС запустит аналог YouTube на платформе Nuum

МТС запустила предварительную версию видеосервиса Nuum. Он позволяет загружать горизонтальные и вертикальные видео и вести прямые трансляции по аналогии с YouTube. Об этом сообщает «Коммерсант».

МТС предложила пользователям своего стримингового сервиса WASD, который готовился к перезапуску, перейти на новую платформу. Полноценный запуск сервиса и презентация рекламной модели намечены на 2024 год, пока же пользователям доступна только возможность отправлять донаты авторам видео.

В компании рассчитывают, что Nuum будет востребована на фоне ограничений на монетизацию на зарубежных видеосервисах. Однако участники рынка видеосервисов сомневаются, что площадка привлечёт трафик «от осознанных посетителей». Ей придется искать и систему монетизации контента при низкой аудитории.

В марте сообщалось, что МТС добавит на платформу сервиса игрового стриминга WASD обзоры фильмов и различные влоги. Тем самым создаст собственный видеохостинг — аналог YouTube и TikTok. На первом этапе МТС вложит в проект порядка 1,5−2 млрд руб.