Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

ICU
Марина Северина
Voskhod Agency

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
04.12.2023 в 05:40

МТС запустит аналог YouTube на платформе Nuum

Ранее компания планировала трансформировать сервис WASD

МТС запустила предварительную версию видеосервиса Nuum. Он позволяет загружать горизонтальные и вертикальные видео и вести прямые трансляции по аналогии с YouTube. Об этом сообщает «Коммерсант».

МТС предложила пользователям своего стримингового сервиса WASD, который готовился к перезапуску, перейти на новую платформу. Полноценный запуск сервиса и презентация рекламной модели намечены на 2024 год, пока же пользователям доступна только возможность отправлять донаты авторам видео.

В компании рассчитывают, что Nuum будет востребована на фоне ограничений на монетизацию на зарубежных видеосервисах. Однако участники рынка видеосервисов сомневаются, что площадка привлечёт трафик «от осознанных посетителей». Ей придется искать и систему монетизации контента при низкой аудитории.

В марте сообщалось, что МТС добавит на платформу сервиса игрового стриминга WASD обзоры фильмов и различные влоги. Тем самым создаст собственный видеохостинг — аналог YouTube и TikTok. На первом этапе МТС вложит в проект порядка 1,5−2 млрд руб.

МТС NUUM
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.