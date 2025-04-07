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18+
07.04.2025 в 15:40

МТС запустил для молодежи мобильное приложение «Прогрессоры»

Пользователям доступны игровые механики и возможность делиться геолокацией c друзьями

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Цифровая экосистема МТС запустила для молодежной аудитории мобильное приложение «Прогрессоры», объединяющее в себе полезные цифровые сервисы, игровые механики, возможность делиться местоположением с друзьями, а также тариф с пакетом интернет-трафика, минут и СМС. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Пользователи приложения смогут получать полезную информацию, развлекаться и зарабатывать виртуальную валюту — «прокоины». Монеты можно обменять на скидки и промокоды партнеров или пакеты интернет-трафика.

Из приложения можно пополнить кошелек в Steam, купить игру в PlayStation Store или оплатить подписку на иностранные стриминговые сервисы, прекратившие работу в России.

Встроенные в приложение механики геосервисов позволяют выполнять задания на интерактивной карте города и видеть текущее местоположение друг друга. Это позволит абонентам планировать совместные развлечения, обмениваться стикерами, оставлять и смотреть отзывы друзей о заведениях.

В «Прогрессорах» также доступен рекомендательный сервис: одну часть рекомендаций (например, подборки интересных мероприятий или локаций) готовит команда приложения, другую — генеративный искусственный интеллект.

«Прогрессоры» доступны абонентам МТС из Москвы и Подмосковья. В дальнейшем сервисом можно будет воспользоваться во всех регионах присутствия компании.

Ранее МТС запустил сервис для бесплатной проверки цифрового здоровья.

МТС Геолокация мобильное приложение
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