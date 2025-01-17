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17.01.2025 в 18:40

МТС предлагает россиянам проверить цифровое здоровье

Как просто защитить свои персональные данные

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Экосистема «МТС» запустила сервис для бесплатной проверки цифрового здоровья в поддержку платформы технологий для безопасности «Защитник», которая помогает защитить номера телефонов абонентов от спама и мошеннических звонков.

Digital check-up лендинг доступен всем и помогает узнать рейтинг цифровой безопасности, число нежелательных звонков и источники утечек данных из кредитных организаций, интернет-магазинов и других. Также пользователи получают рекомендации о том, как нужно действовать для своей защиты в цифровом пространстве.

Мария Яковлева, директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС:

Мы гордимся тем, что цифровая экосистема МТС постоянно развивается, совершенствует текущие продукты и предлагает новые уникальные решения, например, в области технологий для безопасности данных. Поэтому рады представить наш лендинг для проверки цифрового здоровья, который позволяет узнать степень защиты персональных данных в интернете.

Проект поддерживается в digital, посевах и у блогеров.

Состав творческой группы:

МТС (клиент)
Директор департамента маркетинговых коммуникаций: Мария Яковлева
Начальник отдела коммуникаций розничного и бизнес-рынков: Оксана Лопухина
Руководитель направления: Юлия Боднарюк
Менеджер проекта: Вера Гордеева
Директор продукта «Защитник»: Андрей Бийчук
Менеджер по маркетингу: Никита Мяктинов
Владелец продукта «Защитник»: Эрик Меликян

Владелец продуктов «Утечки» и «Безопасный звонок»: Жигарлович Евгений

Mosaic (агентство)

МТС digital цифровое здоровье
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