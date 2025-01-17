МТС предлагает россиянам проверить цифровое здоровье

Экосистема «МТС» запустила сервис для бесплатной проверки цифрового здоровья в поддержку платформы технологий для безопасности «Защитник», которая помогает защитить номера телефонов абонентов от спама и мошеннических звонков.
Digital check-up лендинг доступен всем и помогает узнать рейтинг цифровой безопасности, число нежелательных звонков и источники утечек данных из кредитных организаций, интернет-магазинов и других. Также пользователи получают рекомендации о том, как нужно действовать для своей защиты в цифровом пространстве.
Мария Яковлева, директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС:
Мы гордимся тем, что цифровая экосистема МТС постоянно развивается, совершенствует текущие продукты и предлагает новые уникальные решения, например, в области технологий для безопасности данных. Поэтому рады представить наш лендинг для проверки цифрового здоровья, который позволяет узнать степень защиты персональных данных в интернете.
Проект поддерживается в digital, посевах и у блогеров.
Состав творческой группы:
МТС (клиент)
Директор департамента маркетинговых коммуникаций: Мария Яковлева
Начальник отдела коммуникаций розничного и бизнес-рынков: Оксана Лопухина
Руководитель направления: Юлия Боднарюк
Менеджер проекта: Вера Гордеева
Директор продукта «Защитник»: Андрей Бийчук
Менеджер по маркетингу: Никита Мяктинов
Владелец продукта «Защитник»: Эрик Меликян
Владелец продуктов «Утечки» и «Безопасный звонок»: Жигарлович Евгений
Mosaic (агентство)