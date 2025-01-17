МТС предлагает россиянам проверить цифровое здоровье

Экосистема «МТС» запустила сервис для бесплатной проверки цифрового здоровья в поддержку платформы технологий для безопасности «Защитник», которая помогает защитить номера телефонов абонентов от спама и мошеннических звонков.

Digital check-up лендинг доступен всем и помогает узнать рейтинг цифровой безопасности, число нежелательных звонков и источники утечек данных из кредитных организаций, интернет-магазинов и других. Также пользователи получают рекомендации о том, как нужно действовать для своей защиты в цифровом пространстве.

Мария Яковлева, директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС: Мы гордимся тем, что цифровая экосистема МТС постоянно развивается, совершенствует текущие продукты и предлагает новые уникальные решения, например, в области технологий для безопасности данных. Поэтому рады представить наш лендинг для проверки цифрового здоровья, который позволяет узнать степень защиты персональных данных в интернете.

Проект поддерживается в digital, посевах и у блогеров.

Состав творческой группы:

МТС (клиент)

Директор департамента маркетинговых коммуникаций: Мария Яковлева

Начальник отдела коммуникаций розничного и бизнес-рынков: Оксана Лопухина

Руководитель направления: Юлия Боднарюк

Менеджер проекта: Вера Гордеева

Директор продукта «Защитник»: Андрей Бийчук

Менеджер по маркетингу: Никита Мяктинов

Владелец продукта «Защитник»: Эрик Меликян

Владелец продуктов «Утечки» и «Безопасный звонок»: Жигарлович Евгений

Mosaic (агентство)