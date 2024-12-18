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18+
18.12.2024 в 06:50

МТС выведет IT-подразделения в самостоятельную структуру

Новую структуру может возглавить первый вице-президент МТС по технологиям Павел Воронин

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МТС намерена вывести IT-подразделения в самостоятельную структуру. Так, в МТС Web Services помимо облачного бизнеса и центров обработки данных (ЦОД) войдут подразделения больших данных, направление искусственного интеллекта (ИИ) и другие. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания, MWS превратится в самостоятельного игрока IT-рынка, единую технологическую компанию, которая объединит в себе команды, отвечающие за технологии ИИ, большие данные и облачные сервисы. В частности, туда могут войти «МТС Диджитал», VisionLabs, МТС AI, МТС Cloud, Big Data, а также активы в области инноваций и кибербезопасности.

Пост главы новой структуры может занять первый вице-президент МТС по технологиям Павел Воронин. Ожидается, что выручка компании может составить 230 млрд руб. к 2030 году. В перспективе MWS может быть выведена на биржу.

Эксперты считают, что вывод IT-бизнеса в отдельную компанию не только позволит провести IPO, что привлечет инвестиции и снизит долговую нагрузку, но и дать «ей больше свободы от реализации внутренних задач разработки и поддержки экосистемных сервисов».

Ранее сообщалось, что в МТС готовится реструктуризация, а президент компании Вячеслав Николаев может стать председателем совета директоров. Николаева может сменить Инесса Галактионова, которая сейчас занимает должность первого вице-президента по телекоммуникационному бизнесу.

МТС
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