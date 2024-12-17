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17.12.2024 в 07:20

Президент МТС может покинуть пост

Компанию ожидает реорганизация

Вячеслав Николаев

Президент МТС Вячеслав Николаев может покинуть свой пост в ближайшее время. Компания объявит о реорганизации корпоративного управления 20 декабря, пишет Frank Media.

По данным издания, Николаев может занять позицию председателя совета директоров. В этом случае он продолжит управлять реструктуризацией компании. У каждой из ее частей появится свой гендиректор из числа курирующих вице-президентов.

Источники Forbes знают, что МТС возглавит Инесса Галактионова, занимающая сейчас должность первого вице-президента по телекоммуникационному бизнесу компании. Другие собеседники издания уверяют, что Николаев может перейти на работу в АФК «Система».

Николаев получил должность в МТС в марте 2021 года. Перед этим он был вице-президентом по клиентскому развитию и маркетингу.

МТС
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