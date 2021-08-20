МТС выделит вышки и цифровые активы в отдельные компании

МТС планирует провести реструктуризацию бизнеса. Оператор выделит облачное направление, башенные и цифровые активы в отдельные юрлица. Инициатива позволит оператору повысить эффективность управления и привлечь инвесторов на отдельные направления, пишет «Коммерсант».

Вопрос выделения башенных и цифровых активов в отдельные юридические лица будет решаться на внеочередном собрании акционеров 30 сентября. Цифровые активы планируется выделить в «МТС ВЕБ Сервисы» в 2022 году. В компанию войдут также дата-центры и облачная и сетевая инфраструктуры. В ней будут работать 9,5 тыс. сотрудников.

По заявлению президента МТС Вячеслава Николаева, сделка позволит «иметь выстроенную бизнес-модель у каждой бизнес-вертикали, повысить эффективность управленческой структуры, а также сделать актив понятным для инвесторов. В долгосрочной перспективе эта инициатива также может существенно повлиять на акционерную стоимость компании». Эксперты называют сделку логичным шагом и не исключают, что в планах у компании может быть вывод отдельных структур на IPO, для чего, как правило, требуется дробление активов.

В 2016 году в отдельную структуру свои вышки выделил «МегаФон». «Первая башенная компания» объединила под своим управлением 15 тыс. вышек. Сделка необходима была оператору для концентрации на ключевых компетенциях и оптимизации расходов. Аналогичную схему планировал применить «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), однако не смог завершить переговоры. Среди претендентов источники на телеком-рынке называли «Русские башни», «Вертикаль» и «Сервис-Телеком».

