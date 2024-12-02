Игорь Мишин ушел из Kion и медиабизнеса

Онлайн-кинотеатр Kion расторгнул трудовой контракт с генеральным продюсером Игорем Мишиным. Такое решение принято «по соглашению сторон в связи с личными обстоятельствами». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу сервиса.

Сам Мишин подтвердил уход с должности в соцсетях и отметил, что больше не планирует работать в медиабизнесе, которому отдал 35 лет. «Я очень надеюсь, что больше не случится никаких больших медийных проектов в моей жизни — каналов, студий, платформ и, прости меня господи, холдингов», — написал он.

В ноябре у Мишина прошли обыски. Его называют организатором «голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой, которая прошла в прошлом году и вызвала негативную реакцию в обществе.

Мишин занял должность вице-президента медиабизнеса МТС в сентябре 2019 года, а в апреле 2021 года запустил онлайн-кинотеатр Kion. До этого работал гендиректором ТНТ, возглавлял телеканал A-One и руководил производителем сериалов «Амедиа».