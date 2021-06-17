Татьяна Мудрецова, Павел Воронин и Фарид Камалов назначены вице-президентами МТС

МТС объявил о новых назначениях в руководстве компании. Вице-президентом по технологиям стал Павел Воронин, вице-президентом по развитию розничного бизнеса — Фарид Камалов. Директор по клиентскому опыту Татьяна Мудрецова назначена вице-президентом по клиентскому опыту и сервису, рассказали Sostav в пресс-службе.

Совет директоров также утвердил Воронина и Камалова членами правления МТС. Воронин с 2020 года работал вице-президентом по технологическому развитию дочерних и зависимых обществ экосистемы «Сбера», занимал должности заместителя и первого заместителя гендиректора группы S7 по информационным технологиям. Камалов с 2014 года работал операционным директором «Детского мира».

Вячеслав Николаев, президент МТС: Павел Воронин обладает уникальным опытом интеграции экосистем, создания «с нуля» многочисленных IT-платформ и аналитических систем по информационной безопасности, взаимоотношению с клиентами и персоналом, управлению финансами, данными и продуктами. Надеюсь, что его способности и профессионализм помогут дальнейшему развитию экосистемы цифровых сервисов группы МТС. Розничная сеть остается стратегически важным каналом взаимодействия с абонентами. Поэтому мы непрерывно трансформируем сеть: проводим ребрендинг, внедряем новые технологии для обслуживания клиентов на основе передовых разработок искусственного интеллекта и аналитики больших данных. Уверен, что многолетний управленческий опыт в сфере ритейла позволит Фариду Камалову укрепить позиции МТС на розничном рынке.

Николаев также отметил, что перед Камаловым стоит задача по преобразованию сети «из места для покупки SIM-карт и гаджетов в эффективный канал продвижения экосистемных продуктов и место для демонстрации новейших цифровых решений».