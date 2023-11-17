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17.11.2023 в 06:10

МТС нарастила прибыль от рекламных технологий

Рекламный бизнес компании растёт на 50% год к году

В третьем квартале выручка МТС от рекламных технологий составила 9,6 млрд руб. Выручка от рекламы выросла на 20% год к году. Общая выручка увеличилась на 16%, до 159,7 млрд руб. Об этом говорится в финансовой отчётности компании.

За прошедшие девять месяцев текущего года выручка выросла на 12,2%, достигнув 446 млрд руб. Чистая прибыль МТС в третьем квартале и за девять месяцев 2023 года составила 9 и 38,5 млрд руб. соответственно.

Рост доходов обусловлен ростом доходов от базовых телеком-услуг, восстановлением продаж в розничном бизнесе, ростом розничного кредитного портфеля, а также развитием рекламного бизнеса за счёт новых решений и расширения клиентской базы.

Президент и председатель правления МТС Вячеслав Николаев:

Мы продолжаем масштабировать рекламный бизнес, который растет темпом 50% год к году за счет новых решений и расширения своей аудитории, отмечаем высокие результаты в финтехе, успешное развитие медиа- и облачного бизнеса. Эти достижения ещё раз демонстрируют эффективность нашей долгосрочной стратегии, направленной на реализацию синергии цифровых сегментов и формирование лучшего клиентского опыта для десятков миллионов пользователей продуктов МТС.

Напомним, в апреле МТС приобрела 100% долей рекламной платформы Segmento у АФК «Система». А в феврале МТС объявила о покупке 67% платформы Buzzoola. Всего до конца 2026 года оператор планирует инвестировать до 1 млрд руб. в технологии цифровой рекламы.

МТС
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