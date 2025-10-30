Sostav.ru

30.10.2025 в 06:10

МТС направит 10 млрд рублей на развитие облачного направления

Рынок облачных инфраструктурных сервисов в России растет на 36% в год

2

МТС направит более 10 млрд руб. на развитие своего облачного направления MWS Cloud в 2025 году и намерена сохранить такой же объем инвестиций в следующем. Средства пойдут на развитие инфраструктуры, дата-центров и запуск собственной облачной платформы, сообщает Forbes со ссылкой на генерального директора компании Павла Воронина.

В 2026 году MWS Cloud планирует расширить линейку решений и запустить услуги по моделям IaaS («инфраструктура как услуга»), PaaS («платформа как услуга»), а также EDGE-computing — технологии, которая позволяет обрабатывать данные на конечных устройствах. Компания ранее предоставляла облачные сервисы на основе сторонних решений, но теперь полностью перешла на собственные разработки.

По данным iKS-Consulting, рынок облачных инфраструктурных сервисов в России растет на 36% в год и в 2025-м может достичь 229 млрд рублей. MWS Cloud занимает около 5% рынка и входит в пятерку крупнейших игроков. Эксперты прогнозируют, что до 2030 года рынок продолжит расти в среднем на 27% ежегодно, особенно в сегментах, связанных с искусственным интеллектом и платформенными решениями.

Напомним, в прошлом году МТС вложила около 7,5 млрд руб. в создание облачной платформы. В MWS вошли все облачные сервисы CloudMTS и ЦОД-инфраструктура МТС.

МТС
