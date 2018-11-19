МТС начнёт выдавать кредиты своим абонентам

МТС-банк совместно с Mastercard впервые на российском рынке начнет выдавать краткосрочные кредиты на виртуальные кредитные карты своим абонентам, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителей компании.

Карта выпускается без пластикового эквивалента, использовать ее можно будет и при покупках в интернете, и офлайн — при наличии возможности бесконтактной оплаты. Номер карты не хранится ни на физическом носителе, ни на мобильном устройстве владельца, ни у торгово-сервисных предприятий. Он существует в виде «токена» — уникального кода из 16 цифр, привязанного к конкретному электронному устройству. Проводить операции с картой клиент сможет через мобильные приложения МТС. Процесс оформления виртуальной кредитки будет полностью дистанционным.

«МТС-банк может учитывать прескоринг абонента от МТС при принятии решения о выдаче кредитного лимита. На основе предоставленных абонентом согласий на обработку данных оператор предоставляет банку скоринговый балл — данные о пополнении абонентом мобильного счета, расходах на связь, использовании роуминга, частоте блокировок счета и т. п. », — поясняет начальник отдела кредитных карт МТС-банка Мария Пантенкова.

Максимальный лимит по карте МТС составит 150 тыс. руб. В МТС-банке считают данный продукт краткосрочным, рассчитанным на сиюминутные нужды — быстро пополнить счет мобильного телефона, расплатиться за парковку и т. д. За пользование заемными средствами начисляется комиссия — 30 руб. в день. Начисление оплаты прекращается после закрытия задолженности.

По словам вице-президента по стратегии и развитию МТС Александра Горбунова, использование аналитики больших данных (Big Data) дает возможность предоставлять клиентам «принципиально новые продукты на стыке IT, телекома и финансовых сервисов». Похожие продукты представляли и другие участники рынка. Однако пока это либо дебетовые, либо дополнительные к уже имеющемуся кредитному «пластику» карты.

Так, Почта-банк предлагает виртуальную онлайн-карту для оплаты в интернете с возможностью использования ее в обычных магазинах, привязав к платёжным сервисам, а также снятия наличных. В Тинькофф-банке также можно заказать виртуальную карту, однако только в качестве дополнения к имеющейся дебетовой или кредитной карте. «ВымпелКом» и «МегаФон» запустили виртуальные банковские карты с возможностью пополнения со счета телефона или переводом с другой карты любого российского банка. Но эти продукты не имеют кредитной составляющей.