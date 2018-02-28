Услуга позволит использовать счет мобильного телефона как дополнительный способ оплаты

«МегаФон» и платежная система MasterCard в рамках совместного проекта запустят функцию привязки счета мобильного телефона к платежным сервисам Apple Pay и Samsung Pay для оплаты покупок офлайн, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителей оператора.

Подключение счета телефона будет доступно в виде опции в официальном мобильном приложении «МегаФона». После привязки абоненты оператора смогут использовать средства для бесконтактной оплаты покупок с помощью смартфона. Лимит платежей с одного мобильного счета составит 100 тыс. рублей в месяц.

«Мы создаем прецедент в мировой практике, поскольку решений, когда мобильный счет становится платежным средством напрямую, на рынке нет», – сообщил директор по новым бизнесам и партнерствам «МегаФона» Ян Кухальский.

Кроме того, в рамках проекта планируется выпуск фирменных банковских карт в виртуальном варианте. Получить виртуальную карту, эмитируемую банком «Раунд», можно будет в приложении «МегаФон.Банк». Максимальное количество карт на один счет составляет 10 штук. Пользователи смогут оплачивать с нее покупки как онлайн, так и офлайн при подключении к Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay.

Эксперты уверены, что платежи с мобильного счета займут определенную нишу на рынке. Основным ограничением для притока потребителей станет опасения списания средств с мобильного номера без их ведома.