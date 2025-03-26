МТС Live внедрила ИИ для создания SEO-описаний спектаклей билетной витрины

Сервис для покупки билетов МТС Live и разработчик больших языковых моделей MTS AI (Центр искусственного интеллекта МТС) завершили пилотный проект по созданию SEO-оптимизированных описаний к спектаклям с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Об этом Sostav сообщили в МТС Live.

Там уточнили, что для билетной витрины было сгенерировано более 300 описаний событий. Решение, основанное на модели Cotype, позволило значительно повысить эффективность ранжирования мероприятий в поисковых системах. Теперь они занимают на 10−15 позиций выше в поисковой выдаче, а в некоторых случаях улучшение составило до 82 позиций.

Для создания описаний нейросеть использует информацию от организаторов мероприятий, автоматически добавляя ключевые запросы, помогающие при SEO-продвижении. Процесс подготовки текста сокращается с 15−30 до 5 минут, что снижает нагрузку на контент-менеджеров, заверили в компании.

Результаты тестирования также показали, что контент, сгенерированный ИИ, не отличается от текстов, написанных людьми, и не воспринимается как искусственный.

Анастасия Яковлева, директор по клиентскому продукту МТС Live: Для оценки эффективности мы проверили тексты с помощью сервиса «Тургенев», который показал, что поисковые системы не воспринимают полученный контент как искусственный. Также опрос среди пользователей показал, что респонденты не различают ИИ-тексты и описания, созданные копирайтерами. Возможности AI для зрителей и бизнеса мы также дистрибуцируем через рекомендательную систему и персонифицированную ленту.

Ранее MTS AI разработала сервис, который выявляет дипфейки с подменой и созданием лица, сгенерированные изображения и голоса, а также ищет запрещенный контент, в котором показывают оружие, спиртное, наркотики и экстремистскую символику.