MTS AI разработал систему распознавания дипфейков

Российская компания MTS AI, входящая в МТС, разработала сервис, который выявляет дипфейки с подменой и созданием лица, сгенерированные изображения и голоса, а также ищет запрещенный контент, в котором показывают оружие, спиртное, наркотики и экстремистскую символику. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Система анализирует изображения, видео и аудио с помощью нейросетей, которые в случае дипфейков выявляют неправильные тени, неестественные движения лицевых мышц, шумы, особенности тембра голоса.

Для создания сервиса MTS AI использовала свои разработки и решение принадлежащей ей на 99% компании VisionLabs. Точность выявления дипфейков — 97,5%.

Сервис хотят применять для модерации контента в соцсетях и на медиаплатформах, выявления поддельных обращений от имени компании, а также для проверки подлинности участников видеоконференции.

Другие игроки рынка тоже разрабатывают решения по нахождению сгенерированных видео, изображений, голоса и запрещенного контента. Например, у онлайн-кинотеатра Wink есть решение, анализирующее прямой эфир для выявления вмешательства и фейков с точностью больше 80%, а у «Сбера» — продукты по нахождению дипфейков с точностью 98%.

Ранее сообщалось, что MTS AI внедрил модератора на базе искусственного интеллекта в видеоплатформу Nuum. До этого проверка контента проводилась сотрудниками вручную.