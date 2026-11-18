Walt Disney намерена сократить операционные расходы на $3 млрд к 2029 финансовому году. Как сообщил финансовый директор компании Хью Джонстон, программа затронет в том числе штат сотрудников, административные и другие общие затраты. Об этом сообщает CNBC.

О планах сократить несколько тысяч рабочих мест стало известно в начале ноября: ранее руководство просило часть менеджеров найти возможности для ежегодной экономии затрат на 20%.

На фоне оптимизации Disney отчиталась о росте рекламной выручки. За квартал она увеличилась на 10%, до $1,69 млрд. Дополнительная неделя в отчетном периоде обеспечила около 9% этого прироста, тогда как рекламные ставки снизились на 5%. В стриминговом бизнесе доходы от рекламы выросли на 6%, до $931 млн, — на это направление теперь приходится 55% всей рекламной выручки компании.

Спортивный сегмент, в который входит ESPN, показал более заметную динамику: рекламные доходы выросли на 20%, до $955 млн. При этом рынок стриминговой рекламы становится все более конкурентным. По оценке аналитика Forrester Майка Прулькса, расширение предложения рекламных мест на платформах оказывает давление на ставки: все больше крупных сервисов, за исключением Apple TV, развивают рекламные модели монетизации.

Финансовые результаты Disney в целом превзошли ожидания аналитиков. Выручка за четвертый финансовый квартал выросла на 16%, до $25,9 млрд, а скорректированная прибыль на акцию составила $1,77 против прогнозировавшихся $1,67. Выручка стриминговых сервисов Disney+, Hulu и ESPN увеличилась на 19%, до $6,1 млрд.

Ранее сообщалось, что Disney и Adobe создадут собственные ИИ-модели на основе контента медиахолдинга.