Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

канал Dомашний
Fest Pulse

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
14.11.2025 в 06:10

МТС и ФАС нашли компромисс по рекордному штрафу

Компания вложит деньги в развитие инфраструктуры в удаленных населенных пунктах

МТС и ФАС договорились о мировом соглашении по штрафу в 3 млрд руб., который был назначен оператору за необоснованное повышение тарифов весной 2024 года. По его условиям, компания перечислит в бюджет 664 млн руб., а оставшиеся 2,4 млрд вложит в развитие мобильной инфраструктуры в малых и удаленных населенных пунктах в рамках программы устранения цифрового неравенства, сообщает «Коммерсант».

Также МТС обязалась предложить затронутым необоснованным повышением абонентам семь вариантов компенсации — от возврата тарифов к уровню апреля-мая 2024 года до кешбэка и дополнительных пакетов услуг.

В июле Московский арбитражный суд поддержал ФАС в споре с МТС, которую служба оштрафовала за повышение тарифов в 2024 году в среднем на 8% для более чем 30 млн абонентов.

Эксперты отмечают, что соглашение выгодно обеим сторонам: государство получит средства, а оператор существенно сократит размер штрафа и одновременно инвестирует в расширение собственной сети.

Ранее Суд освободил МТС от ответственности за рекламные рассылки. Компании удалось подтвердить статус технической платформы, а не рекламораспространителя.

ФАС МТС
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Телеком
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.