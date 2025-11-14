МТС и ФАС нашли компромисс по рекордному штрафу

МТС и ФАС договорились о мировом соглашении по штрафу в 3 млрд руб., который был назначен оператору за необоснованное повышение тарифов весной 2024 года. По его условиям, компания перечислит в бюджет 664 млн руб., а оставшиеся 2,4 млрд вложит в развитие мобильной инфраструктуры в малых и удаленных населенных пунктах в рамках программы устранения цифрового неравенства, сообщает «Коммерсант».

Также МТС обязалась предложить затронутым необоснованным повышением абонентам семь вариантов компенсации — от возврата тарифов к уровню апреля-мая 2024 года до кешбэка и дополнительных пакетов услуг.

В июле Московский арбитражный суд поддержал ФАС в споре с МТС, которую служба оштрафовала за повышение тарифов в 2024 году в среднем на 8% для более чем 30 млн абонентов.

Эксперты отмечают, что соглашение выгодно обеим сторонам: государство получит средства, а оператор существенно сократит размер штрафа и одновременно инвестирует в расширение собственной сети.

Ранее Суд освободил МТС от ответственности за рекламные рассылки. Компании удалось подтвердить статус технической платформы, а не рекламораспространителя.