МТС и «Авито» объявили о партнерстве в сегменте нативной рекламы

МТС и Авито запускают проект по размещению нативной рекламы в онлайн-сегменте. Партнерство позволит бизнесу получать все необходимые рекламные инструменты «в одном окне».Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заявление компаний.

Так, компании предоставят клиентам возможность запускать охватные рекламные кампании и таргетированную рекламу на «Авито», а целевая аудитория будет привлекаться при помощи Big Data МТС, а также других поставщиков больших данных.

Среди других поставщиков больших данных — «Магнит» и X5 Group. Инвентарь «Авито» можно закупить вместе с рекламой на других площадках, доступных на платформе МТС. Рекламными и маркетинговыми технологиями в МТС занимается дочерняя компания — ООО «Стрим».

Источник издания, знакомый с деталями сделки, полагает, что уже в 2025 году соглашение может принести более 5 млрд руб. МТС и 2−3 млрд руб. «Авито».

Гендиректор NMi Digital (NMi Group) Анна Планина отмечает, что технологическое партнерство компаний, с одной стороны шаг к укрупнению рынка. С другой — объединение ресурсов и экспертиз двух крупных игроков приведет к созданию новых инструментов и сервисов для продавцов и покупателей, а также позволит улучшить пользовательский опыт.

Однако вице-президент по стратегии Media Instinct Group Александр Сироватский считает, что «излишняя фрагментированность в онлайн-рекламе — проблема для медиарынка».

Ранее «Авито Реклама» добавила инструменты для брендов, которые используют премиальные медийные форматы. Новые баннеры показываются во всю высоту экрана ноутбука или монитора компьютера в разделах «Авито Недвижимость» и «Авито Авто».