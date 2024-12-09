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09.12.2024 в 11:00

«Авито Реклама» расширила возможности премиальных медийных инструментов

Теперь на площадке доступны вертикальные баннеры во всю высоту экрана в карточках с квартирами или автомобилями

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«Авито Реклама» добавила инструменты для брендов, которые используют премиальные медийные форматы. Новые баннеры показываются во всю высоту экрана ноутбука или монитора компьютера в разделах «Авито Недвижимость» и «Авито Авто». Об этом Sostav сообщили в компании.

Там напомнили, что раньше пользователи видели премиальные форматы на главной странице Авито в горизонтальном формате. Теперь на площадке доступны вертикальные баннеры во всю высоту экрана в карточках с квартирами или автомобилями.

«С помощью инструмента бренды увеличивают узнаваемость, расширяют охват и привлекают внимание потенциальных клиентов», — считают в компании.

Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы»:

Каждый день в веб-версию «Авито» заходит 25% активных пользователей классифайда. Так же, как и в мобильном приложении, они покупают товары, заказывают услуги, выбирают автомобили или квартиры, откликаются на вакансии и даже бронируют путешествия. Для того чтобы бизнес мог быстрее и проще находить клиентов среди многомиллионной аудитории и получать дополнительный рекламный инвентарь, мы развиваем инструменты для всех устройств.

Кроме того, сегодня запрос брендов на заметные форматы в диджитале стоит особенно остро. Отчасти это связано с появлением новых бизнесов на рынке и, соответственно, ростом конкуренции за самую ценную валюту — внимание пользователя.

Как уточнили в компании, новые баннеры состоят из изображения размером 300×900. Запустить их можно с оплатой по CPM. То есть оплата происходит за тысячу видимых показов баннеров, а алгоритмы «Авито» стремятся охватить максимум аудитории в рамках рекламного бюджета.

Ранее «Авито» представил новые форматы продвижения в мобильном приложении — медийный и нативный баннеры.

Инструменты Авито Реклама
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