МТС, Carat и НРА заключили контракт на 2020 год

ПАО МТС и полносервисное медийное агентство Carat (часть Dentsu Aegis Network Russia) одними из первых подписали контракт с Национальным Рекламным Альянсом на 2020 год.

Селлер недавно рассказал о нововведениях, которые изменят продажи и должны будут повысить эффективность и развить коммуникации между провайдером и потребителями профессионального телевизионного контента. В частности, НРА представил возможности ручного выбора программинга и расстановки в рекламных блоках, а также поощрения использования длинных копий роликов.

Наталия Глаголева, директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС: Для МТС реклама на ТВ остается одним из инструментов реализации коммуникационных задач, поэтому мы приветствуем новые решения и стремления НРА улучшить взаимодействие с клиентами. Перевод системы закупки инвентаря на фиксированное размещение позволит нам, как клиенту, максимально эффективно контролировать размещения с целью повышения эффективности общей коммуникации с потребителем.

Алексей Толстоган, генеральный директор НРА: Нам важно, что наша инициатива позитивно воспринята рынком — это подтверждает правильность выбранной нами стратегии. МТС системно инвестирует в развитие бренда через качественный и яркий креатив, размещая креативные и красочные ТВ-ролики, которые максимально эффективно доносят ценности компании до потребителей. Со своей стороны, мы готовы обеспечить подобным рекламным кампаниям соответствующие ценовые преференции.

Дарья Куркина, генеральный директор агентства Carat: Переход к модели продаж с качеством фикс-суперфикс даст возможность использовать весь потенциал ТВ Программатик агентства для непрерывной оптимизации рекламных кампаний МТС, а также обеспечить лучшую результативность за счет полного контроля за расстановкой в программной сетке каналов при ведении сразу нескольких параллельных кампаний в эфире.

МТС занимает 4 место среди компаний с наибольшими рекламными бюджетами, которые представлены в рейтинге «ТОП-30 крупнейших рекламодателей России 2018», подготовленном Sostav, с биллингом более 4,5 млрд рублей.

Агентство Carat входит в коммуникационную группу Dentsu Aegis Network, работает на российском рынке с 1996 года Агентство специализируется на разработке и проведении интегрированных коммуникационных кампаний, создании кросс-медийных рекламных решений, в основе которых лежат digital-технологии. Агентство № 1 в рейтинге «Медиаагентств 2019» по версии АКАР / Состав с биллингом 19,3 млрд рублей.