29.08.2025 в 12:40

«МТС AdTech» и «Билайн AdTech» будут развивать таргетинг на больших данных в Telegram

Рекламодатели смогут запускать кампании с использованием собственных и партнерских сегментов данных через кабинеты операторов

3

«МТС AdTech» и «Билайн AdTech» объявили о заключении соглашения о стратегическом партнерстве. Компании договорились совместно развивать инструменты Telegram Ads и расширять каналы таргетинга на основе больших данных для рекламодателей. Об этом Sostav сообщили в компаниях.

Рекламодатели смогут запускать таргетированные кампании в Telegram через кабинеты обоих операторов независимо друг от друга. Доступны таргетинги по географии, интересам и другим параметрам, а также использование собственных и партнерских сегментов данных.

В рекламных кабинетах предусмотрена онлайн-аналитика показов и расширенные исследования Brand Lift и Sales Lift, позволяющие оценивать эффективность инвестиций на бренд-метрики и продажи.

Стороны рассчитывают повысить качество рекламы на платформе за счет настройки алгоритмов на агрегированных обезличенных данных телеком-операторов и их партнеров почти для 60% пользователей Telegram в России.

Партнеры планируют совершенствовать рекламные кабинеты, сертифицировать специалистов по таргетингу, обеспечивать модерацию и технологическую поддержку агентств. Кроме того, сотрудничество призвано укрепить позиции Telegram Ads как платформы data-driven-маркетинга в России.

Telegram МТС Adtech
