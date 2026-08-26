Москвичи возвращаются в торговые центры

Посещаемость крупнейших торговых центров Москвы в первом полугодии 2026 года почти вернулась к прошлогоднему уровню. Mall Index для объектов площадью от 80 тыс. м2 составил 180 человек на 1 тыс. м2 против 182 годом ранее. При этом восстановление трафика заметно ускорилось летом: с конца июня до середины августа отставание от 2025 года сократилось до 2%, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Focus Technologies.

В июне столичные торговые центры отставали от прошлогодних показателей примерно на 6−8%, однако уже в июле разрыв начал сокращаться, а к первой неделе августа практически исчез. По данным Ассоциации торговой недвижимости, в отдельные недели августа посещаемость оказалась примерно на 4−5% выше уровня 2024 года.

У некоторых объектов динамика еще заметнее. Например, с начала июня до середины августа трафик ТЦ «Облака» вырос на 3,2% год к году, а сети «Место встречи» — почти на 10%.

Одним из факторов роста могли стать проблемы с доставкой заказов у маркетплейсов. Однако эксперты считают, что основной причиной остается сезонный спрос: в конце июля и августе традиционно растут продажи одежды, обуви, канцелярии и электроники перед началом учебного года. Поэтому говорить о массовом возвращении покупателей из онлайна в офлайн пока рано.

Ранее сообщалось, что вакантность в российских торговых центрах в августе 2026 года достигла 7,5−8,3% против 6,2% в конце прошлого года. В Москве показатель составляет 6,4% в ключевых торговых центрах и до 8,7% по более широкой выборке.