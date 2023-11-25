Кейс «Москвариума»: как капибары на карте «Тройка» охватили 1,1 млн человек

Уже не один год карты «Тройка» привлекают внимание яркими коллаборациями. Среди принтов карты были и картины Третьяковской галереи, и герои известных мультфильмов, и работы современных художников. Но на этот раз изображения на транспортных картах оживили с помощью технологии дополненной реальности. «Москвариум» совместно с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы выпустили карты с самыми популярными животными океанариума, за которыми можно понаблюдать, если использовать специальный QR-код.

Цель

Перед командой проекта стояли следующие задачи: привлечь внимание аудитории к креативной коллаборации, в которой привычный функционал сочетается с эстетикой и технологиями дополненной реальности.

Пресс-служба «Москвариума»: Выпуск лимитированной серии карт «Тройка» приурочен ко дню рождения «Москвариума». В этом году океанариуму исполнилось 8 лет, мы рады разделить это радостное событие со всеми и решили вывести наших чудесных обитателей «на прогулку» в город. Цифровой формат для этого был выбран неслучайно — последние годы «Москвариум» активно развивается как научно-культурная площадка, на которой используются новейшие технологии индустрии развлечений.

Реализация

Героями для создания креативного дизайна «Тройки» были выбраны обитатели «Москвариума» — выдры, морские львы и капибары с использованием нейросети. Благодаря графическому дизайну с использованием нейросети Midjourney животных представили в ярких образах. В их стиле легко можно найти отсылку к творчеству Уэса Андерсона, а именно, к фильму «Бесподобный мистер Фокс».

Также использовалась технология дополненной реальности. На картах новой серии расположен QR-код, при сканировании которого на экране смартфона откроется виртуальная вселенная с капибарами, выдрами и морскими львами. Каждый мог познакомиться с обитателями океанариума, обладающего собственным характером и свойственным только ему поведением. Например, морские львы и выдры умеют плавать в воде, а капибары порадуют ловкими прыжками. Все движения виртуальные животные выполняют под авторские треки, написанные специально для проекта.

Видео в поддержку

В поддержку проекта одновременно с выходом серии карт команда «Москвариума» представила видеоролик, рассказывающий трогательную историю романтического знакомства молодой пары, которое стало возможным благодаря картам «Тройка» и виртуальным обитателям «Москвариума». Ролик снял продакшен Babooshka.pro. и выдержал его в единой визуальной и стилистической концепции с картами.

Хронометраж ролика — 30 секунд. Ролик был снят в рекордно короткий срок: от знакомства с брифом и разработки сценария до финального результата у команды было две недели. Работа велась круглосуточно. В процессе съемок команда столкнулась с рядом трудностей:

получить разрешение на проведение съемки в метро;

найти возможность снять красивые кадры с настоящими выдрами и капибарами, строго соблюдая требования по обеспечению безопасности животных.

Результат: