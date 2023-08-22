С 13 по 17 ноября в Москве пройдёт неделя российской рекламы

С 13 по 17 ноября 2023 года Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) совместно с АРИР и РАМУ проведёт серию мероприятий, которые войдут в юбилейную неделю российской рекламы. Первыми подробностями с Sostav поделились организаторы.

13 ноября — открытие выставки рекламы в Москве

Юбилейная неделя начнётся с официального запуска мультимедийной выставки в ГУМе «145 лет рекламе. Культурное наследие», подготовленной АКАР и НКО «Музей Рекламы». Выставка расскажет о рекламе и её культурном наследии, которое она создаёт и сохраняет на протяжении 145 лет. Среди экспонатов: произведения плакатного искусства, первые рекламные видеоработы, современные креативные и экспериментальные проекты.

Благодаря интерактивным технологиям посетители смогут оказаться в дополненной реальности и по-новому взглянуть на коллекцию рекламных кейсов. Как отмечает АКАР, такой формат раскроет главную концепцию выставки и покажет связь времён: прошлого, настоящего и будущего рекламы. Работа выставки запланирована с 6 по 19 ноября 2023 года, а посещение будет полностью бесплатным.

14 ноября — день взаимодействия рекламной индустрии с государственными органами власти

АКАР и АРИР на регулярной основе проводят работу по разработке предложений для совершенствования Федерального закона «О рекламе». Центральным событием 14 ноября станет cаммит по взаимодействию медиакоммуникационной индустрии с органами государственной власти и местного самоуправления.

В дискуссии примут участие представители Федеральной антимонопольной службы России, Координационного совета по рекламе при МСАП, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Роскомнадзора, а также депутаты Государственной думы РФ. Со стороны бизнес-сообщества организаторы пригласили представителей ведущих индустриальных ассоциаций и объединений: ТПП РФ, Деловой России и РСПП.

Участники обсудят саморегулирование в рекламе и регулирование отдельных отраслей коммуникационной индустрии, становление и развитие института креативных индустрий, поддержку малого и среднего бизнеса и другие вопросы сотрудничества предпринимателей в сфере рекламы и государства. Завершит деловой день партнёрский ужин для участников саммита.

С 15 по 17 ноября пройдёт седьмой Национальный рекламный форум (НРФ'7) в рамках празднования юбилейной недели. В этом году организаторы впервые расширили программу до трёх дней. Они запланировали для участников более 100 специализированных сессий по основным отраслям и сегментам, чтобы охватить все сферы медиакоммуникационной индустрии. На площадке НРФ'7 ожидается присутствие более 5 тыс. гостей. Сам форум будет полезен представителям малого и среднего бизнеса, так как многие сессии будут посвящены вопросам построению брендов с нуля.

15 ноября — открытие НРФ'7. День диджитал-коммуникаций

Деловую программу НРФ'7 откроет стратегическая сессия, посвящённая актуальным вопросам развития цифровых коммуникаций. Задача первого дня форума — дать комплексную оценку онлайн-инструментам и определить тенденции роста интернет-рекламы. Модератором выступит Борис Омельницкий, президент АРИР. В открытии примут участие представители ведущих технологических экосистем диджитал-агентств и других компаний.

Также 15 ноября пройдут разноформатные сессии по ключевым диджитал-направлениям: развитие ритейл-медиа, технологии в рекламе, инфлюенс-маркетинг, продвижение в мобайле, возможности для малого и среднего бизнеса, работа с большими данными, брендформанс и другие.

В рамках блока «СберСеллер и SberAds» на площадке НРФ эксперты расскажут об опыте построения человекоцентричных рекламных коммуникаций на основе объединения двух контрастных стратегий. Они обсудят подходы к планированию и рабочие решения на примере успешных практик за 2023 год.

Участников первого дня форума ожидает культурная программа от ABC Show: показ самых награждаемых видеороликов на международных рекламных фестивалях. Зрители увидят образцы мирового креатива за 2022−2023 годы. Также организаторы запланировали для гостей НРФ вечеринку по случаю открытия форума. Участники события смогут поделиться впечатлениями о старте деловой программы и отдохнуть под DJ-сет.

16 ноября — московский международный фестиваль рекламы Red Apple на НРФ. День контента и креатива

В этом году проходит 33-ий сезон Red Apple, основанного в 1992 году. НРФ и Red Apple решили объединиться, чтобы возродить проведение фестиваля в офлайн-формате и расширить архитектуру деловой программы форума, уделив внимание темам контента и креатива. Спикерами станут иностранные специалисты из Аргентины, Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, ОАЭ, России, Сербии и Узбекистана.

Образовательная программа начнётся со стратегической сессии, которая будет посвящена определению роли и задач контента в настоящее время на российском и международном рынках.

Гостей второго дня НРФ'7 ожидают десятки моновыступлений и тематических сессий. Они будут направлены на развитие креативной экономики: экспортный потенциал отечественного креатива, дизайн и брендинг, влияние индустрии на социальные коммуникации, актуальные контентные решения и многое другое. Также в фокусе внимания — место искусственного интеллекта, метавселенных и новых технологий в медиастратегиях брендов.

Церемонию награждения победителей Red Apple организаторы проведут на главной сцене «Каро 11 Октябрь». Вечеринка в честь завершения 33-го сезона проекта пройдёт в гастро-баре «Дача».

17 ноября — день стратегических инициатив

«Российский бизнес. Эффективные коммуникации. Новая экономика» — официальный слоган НРФ'7 и главного дня в общей деловой программе. «В условиях неопределённости все стороны рынка сосредоточены на поиске грамотных решений во взаимодействии как между собой, так и с потребителями. Цель заключительного дня деловой программы НРФ'7 — модернизировать сложившуюся систему B2B- и B2C-коммуникаций, чтобы успешно инвестировать бюджеты в медиа и монетизировать расходы», — рассказали организаторы.

Топ-менеджеры компаний медиакоммуникационной отрасли встретятся на стратегической сессии. Они обсудят эффективные направления масштабирования рынка с учётом глобальных бизнес-тенденций и представят инструменты для повышения качества рекламных сообщений. Участников этого дня ожидают сессии и саммиты с акцентом на анализе классических каналов и инструментов коммуникации: наружная реклама, радио, телевидение, пресса и так далее.

НРА проведёт дискуссию об эффективном использовании телерекламы в рамках ТВ-саммита. «Рекордное количество новых российских брендов, успешная локализация западных компаний, ускорение роста перформанса во всех медиа — это ключевые веяния нового года для российского рынка рекламы. Сейчас главный вызов для ТВ — сохранение баланса между решением практических бизнес-задач рекламодателей, таких как стимулирование продаж, построение знания и охвата, и высоким эмоциональным вовлечением аудитории. Собственные исследования НРА о вовлечении в просмотр и эффективности медиаинвестиций лягут в основу дискуссии с представителями индустрии о том, как брендам лучше использовать ТВ на разных стадиях развития бизнеса», — поделились представители АКАР.

В «Каро 11 Октябрь» пройдёт шоу «Вечер беспринцЫпных пожирателей рекламы» от продюсера Даниила Костинского и писателя Александра Цыпкина. В главном зале состоится демонстрация рекламных роликов, которые в своё время произвели фурор в деловом сообществе. Как считают организаторы, это событие изменит личное представление всех гостей НРФ'7 о креативности и возможностях рекламы как культурного феномена.

Заключительным мероприятием в серии юбилейной недели рекламы станет Гала-ужин, приуроченный к 30-летию АКАР. Праздник призван объединить сразу несколько поколений рекламных специалистов. В рамках ужина пройдёт награждение лауреатов премии «Топ-менеджеры НПБК», которая оценивает персональные заслуги участников медиарынка.

Валентин Смоляков, глава оргкомитета юбилейного года рекламы в России, первый вице-президент АКАР: Индустрию ожидает грандиозная юбилейная неделя — событие номер один в российской рекламе за последние несколько лет. Для рынка это больше, чем просто серия мероприятий. С поддержкой активных игроков отрасли мы хотим заявить о колоссальном вкладе рекламного бизнеса в развитие общества и экономики страны. Не менее важная составляющая всех наших проектов в этом году — повысить имидж профессии «рекламист» в глазах общественности и сделать её более привлекательной для молодёжи. Если вы разделяете наши ценности, то у вас есть шанс присоединиться к масштабному празднику и стать частью крупнейшего сообщества профессионалов отрасли.

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