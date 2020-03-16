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16.03.2020 в 15:20

Московский суд не стал отменять штраф в 4 млн рублей для Twitter

Компания должна заплатить 4 млн рублей за нарушение российского закона

Таганский суд Москвы оставил в силе решение о назначении социальной сети Twitter штрафа в размере четырех млн рублей за нарушение закона о локализации данных российских пользователей. Об этом из зала суда сообщает «РИА Новости».

Ранее мировой судья назначил наказание в связи с тем, что ресурс не предоставил данные о том, перенесены ли серверы с информацией о российских пользователях в Россию. Компания отправила в суд апелляционную жалобу с просьбой отменить штраф из-за ряда процессуальных нарушений.

Как объяснила юрист компании, суд не уведомил компанию в должном порядке о месте и времени рассмотрения административного протокола, только направил сообщение по электронной почте, но письмо отклонил сервер. Также нельзя привлекать к ответственности за административные нарушения, которые совершены за пределами России, заявила она.

Роскомнадзор возбудил административное производство против двух американских компаний Facebook Inc и Twitter еще 31 января 2020 года.

13 февраля мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Twitter и Facebook на 4 млн рублей за то, что компании не предоставили сведения о локализации баз данных россиян. Заседания проходили с разницей в час. Юристы Twitter и Faceboook на процесс не пришли, как и представители Роскомнадзора.

Twitter Штраф
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