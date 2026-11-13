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13.11.2026 в 05:50

«Русский продукт» и Nestle обжаловали решение по спору о «звездочках»

Обе компании не согласились с отказом суда удовлетворить их требования

АО «Русский продукт» и ООО «Нестле Россия» подали апелляционные жалобы на решение Арбитражного суда Москвы по спору вокруг обозначения «Звездочки». Первая инстанция отказала в удовлетворении как первоначального иска «Русского продукта», так и встречных требований Nestle.

«Русский продукт» требовал запретить Nestle использовать обозначение «Звездочки» для супов и бульонов, а также взыскать 1 млн руб. компенсации. Nestle, в свою очередь, настаивала, что приобретение конкурентом прав на соответствующие товарные знаки было актом недобросовестной конкуренции. Компания также просила признать недействительным договор об отчуждении исключительных прав, зарегистрированный в Роспатенте в декабре 2017 года.

В первоначальном иске суд учел, что Nestle использовала обозначение «Звездочки» для супов Maggi еще до появления спорных товарных знаков. При этом слово «Звездочки» суд счел указанием на форму макаронных изделий, а не средством индивидуализации товара: такую функцию, по оценке суда, выполняет обозначение Maggi.

Встречный иск Nestle суд также отклонил. Приобретение прав на товарные знаки «Русским продуктом» было обусловлено экономическим интересом компании — использованием обозначения для индивидуализации собственной продукции. Доказательств того, что сделка была направлена на причинение вреда конкуренту, Nestle не представила.

Ранее сообщалось, что спор «Яшкино» и «Ивашкино» дошел до Верховного суда.

Юлия Топольская
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