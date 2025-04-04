Мошенники сменили тактику: теперь никаких кодов из СМС

Мошенники усовершенствовали схему работы: они стремятся создать у жертвы ложное чувство безопасности и убеждают, что «никаких кодов из СМС называть не надо». Об этом сообщила пресс-служба ВТБ.

В марте люди стали чаще жаловаться на следующую схему мошенничества. Во время первого звонка злоумышленники пугают клиентов или действуют нарочито, чтобы у человека не было сомнений в их умысле. Например, аферисты сообщают клиенту о необходимости подождать на линии, и, якобы выключив звук, обсуждают, что через две минуты к разговору можно подключать «генерала ФСБ». Далее звонок обрывается или человек сам кладет трубку.

Во второй части схемы клиенту поступает СМС или письмо на почту, в котором сообщается о попытках войти в аккаунт клиента на государственном сервисе или в банке с незнакомого устройства. «Если это были не вы, позвоните по номеру 8800… или смените пароль по ссылке». По ссылке открывается фишинговый сайт, через который мошенники получают данные от личного кабинета жертвы. По номеру ждет звонка очередной аферист.

В третьей части схемы клиент звонит мошенникам по указанному телефону или переводит им деньги. Жертву пугают и для защиты средств предлагают перевести их на безопасный счет. Также людей уговаривают установить приложение Центробанка и отправляют к банкомату. Там клиент прикладывает телефон к считывателю NFC и проводит зачисление денег на карту, которой управляют злоумышленники.

Также стало известно, что мошенники создают сайты фейковой платежной системы «Наш платеж». Такие онлайн-ресурсы стали появляться после блокировки сайтов, которые использовали бренд «Росплатеж» (неработающий интернет-сервис по оплате штрафов, налогов и задолженностей).

Накануне сообщалось, что аферисты имитируют статьи в СМИ для рекламы фейковых инвестпроектов. Цель злоумышленников — убедить жертву внести деньги на депозит.