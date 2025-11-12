Мошенники обманывают россиян под предлогом помощи с налоговым вычетом

Злоумышленники начали звонить россиянам, предлагая помощь в получении налогового вычета. Под этим предлогом они просят включить демонстрацию экрана смартфона, чтобы якобы «грамотно оформить декларацию», сообщает РИА Новости.

После активации демонстрации экрана на телефон жертвы приходит код от портала «Госуслуги». Получив доступ к этому коду, мошенники могут войти в личный кабинет гражданина и завладеть его персональными данными.

Напомним, что с октября россияне самостоятельно могут оформить налоговый вычет через «Госуслуги» в формате жизненной ситуации, не переходя на сторонние сервисы.

В России также фиксируют рост другой волны атак — фишинговых рассылок к распродажам «Черной пятницы». По данным компании BI.ZONE, осенью 2025 года количество таких писем выросло в 2,4 раза по сравнению с прошлым годом.

В 32% случаев злоумышленники маскировали вредоносные письма под уведомления о скидках, подарках и акциях, что впервые обогнало рассылки, имитирующие деловую переписку. Чаще всего в сообщениях использовались темы вроде «Черная пятница уже близко» или «Спеццены только сегодня».

В BI.ZONE отмечают, что большое количество реальных проморассылок создает благоприятный фон для фишинга: мошенники копируют стиль брендов и подделывают домены, заменяя символы в названиях компаний.