Добро пожаловать на первый в России креатон в сфере туризма — Moscow Travel Create!

В рамках проекта Moscow Travel Hub Мостуризм и Sostav при поддержке профильных Ассоциаций* предлагают уникальную возможность для специалистов в области маркетинга, PR, event, дизайна, продакшена создать и реализовать проект по привлечению туристов в столицу, а также побороться за денежный приз, в фонде которого 1,2 млн рублей.

Финальная офлайн-часть соревнования состоится 14−15 мая в самом центре Москвы на площадке «Ветошный Холл».

Александр Трубников, генеральный директор Sostav: Moscow Travel Create — это актуальное для наших реалий соревнование в сфере маркетинга и туризма.

В непростой для рекламного рынка ситуации мы хотим поддержать талантливых специалистов и предоставить им возможность применить креатив и профессиональные навыки с практической пользой.

Кто может принять участие

SMM-специалист аналитик маркетолог видеограф дизайнер копирайтер PR-специалист проджект

менеджер event-менеджер блогер креатор

Подать заявку на участие может как индивидуальный участник, так и команда из 3−5 человек. Каждая команда-участник может подать заявку на решение максимум трёх задач от Мостуризма. Решение команды — это разработанный спецпроект по продвижению имиджа и привлечению в столицу гостей из крупных городов и стран СНГ.

Заявки принимаются до 26 апреля, чтобы затем пройти экспертный отбор, результаты которого станут известны 29 апреля. Во время креатона участникам будут помогать менторы — эксперты Мостуризма и проекта Moscow Travel Hub, и фасилитаторы — представители креативных индустрий.

Выбираем задачу и готовим решение

Сити-брейк. Разработать коммуникационный спецпроект позиционирования Москвы для молодых туристов как новой дестинации для сити-брейка (городского туризма). Ждём ваших решений, чтобы показать, что Москва в 2022 году — одно из интереснейших мест для посещения.

Фэмили-трип. Разработать коммуникационный спецпроект по привлечению семейной аудитории в Москву. Как продемонстрировать, что Москва — это город высокого сервиса и развлечений для всех возрастов. Ждём ваши предложения по продвижению Москвы гостеприимной!

VIP-VIP-VIP. Разработать коммуникационный спецпроект по премиальному туризму в Москве. Что столица предлагает обеспеченному туристу: лучшие рестораны, знаковые достопримечательности, эксклюзивные развлечения, или может уникальные парки, проживание в усадьбах и изучение загадочной русской души?

Московский бит. Разработать коммуникационную стратегию продвижения Москвы для организованных групп туристов. Например, определить Москву как обязательную к посещению точку маршрута в длительном путешествии от 2 недель. Ждём ваши креативы, как сделать Москву желанным направлением, с насыщенной культурной программой.

Бизнес-трип. Разработать коммуникационный спецпроект по продвижению Москвы в качестве центра делового туризма для привлечения бизнес-туристов среди приоритетных и перспективных сфер экономики. Какое позиционирование и характеристики города могут привлечь агентства и корпорации к выбору Москвы в качестве новой бизнес-дестинации? Ждём ответы в ваших проектах.

Покажи RUSSPASS! Разработать стратегию продвижения туристического цифрового сервиса RUSSPASS как единой платформы для туристов по планированию путешествий.

В финале креатона жюри, состоящее из фасилитаторов и менторов, отберёт 6 команд-победителей, каждая из которых получит по 200 тысяч рублей.

Подать заявку!

Алина Арутюнова, заместитель председателя Комитета по туризму города Москвы: Мы живём в такое время, когда мир вокруг стремительно меняется, и нужно искать всё новые решения, способные обратить на себя внимание, качественно заинтересовать аудиторию. Это касается и сферы путешествий. Первый в России туристический креатон Moscow Travel Create собирает молодых и активных маркетологов, представителей творческих и креативных профессий — это новый этап развития площадки Moscow Travel Hub и взаимодействия с отраслевым туристическим сообществом Москвы: если ранее мы большое внимание уделяли созданию новых продуктов и сервисов, то теперь вместе с экспертами углубимся в тему их продвижения и адаптации конкретных предложений под самые разные запросы людей. От участия в креатоне выигрывают все: Москва получит коллективный брейншторм и новые идеи для продвижения, молодые специалисты — возможность показать свои навыки и познакомиться с потенциальными работодателями, а туристическая индустрия — практические знания по маркетингу и продвижению своих продуктов.

Первый маркетинговый креатон в России Moscow Travel Create проходит при поддержке АКАР, АБКР, REMA и АКМР. Выражаем партнёрам благодарность за участие!