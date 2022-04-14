Заместитель председателя Комитета по туризма города Москвы и член жюри креатона Moscow Travel Create Алина Арутюнова рассказала, почему был выбран именно этот формат для конкурса, какие идеи ожидают от участников и какие перспективы открываются перед победителями.

Почему Комитет по туризму предпочёл механику креатона? В чём преимущество этого формата?

Комитет по туризму Москвы всегда уделял большое внимание развитию отраслевого туристического сообщества города, ведь именно эти люди отвечают за общее впечатление туристов о Москве. Важно, чтобы каждый год повышался уровень их личных компетенций, знания о новых инструментах, которые они могут использовать в работе, расширялся список отраслей, с которыми они взаимодействуют для развития туризма в городе.

С 2020 года Комитет проводил хакатоны, когда над решением задач туриндустрии работали IT-специалисты. В 2021 году мы получили заявки на участие из 53 стран и решили 6 задач туриндустрии. Многие компании, которые принимали участие в Moscow Travel Hack, начали тиражировать этот формат мероприятий и делать локальные хакатоны. И в 2022 году мы решили, что надо попробовать зайти на такую область как маркетинг, без которой сегодня туризм невозможно представить.

Так или иначе, в маркетинговом продвижении нуждается каждый из сегментов туристической индустрии, будь то туроператоры, отели, туристические объекты города или гиды-экскурсоводы. Так родился формат креатона Moscow Travel Create, где мы рассчитываем собрать не менее 150 участников из сферы маркетинга, рекламы, креатива, чтобы решить задачи по продвижению города Москвы на разные группы туристов. Все понимают, что-то, как ты продаёшь тур для семей с детьми из России — не похоже на то, как продавать тур для группы туристов из Латинской Америки, и вот создать спецпроекты по продвижению на разные целевые группы и есть главная задача креатона. Кроме того, это обширная деловая программа с лучшими кейсами в сфере маркетинга и продвижения дестинаций, нетворкинг, а также встреча маркетологов с потенциальными работодателями из числа представителей туриндустрии.

Какие идеи вы ожидаете от участников и на что вы будете обращать внимание в первую очередь как один из главных членов жюри конкурса?

Хочется, чтобы результатом креатона стали решения, которые реально применимы для использования в коммуникационной кампании города — мы рассчитываем реализовать их совместно с авторами. Для них это будет возможность пополнить своё портфолио сильным кейсом по взаимодействию с Комитетом по туризму города, а для нас — свежий взгляд на продвижение и новые идеи.

Очень надеюсь, что участники представят город шире, чем общепринятые туристические мекки: Москва — это, безусловно, не только Красная площадь и её окрестности, это огромное количество интересных мест: музеев, парков, креативных кластеров, арт-пространств, ресторанов и фуд-маркетов, отелей, иммерсивных спектаклей — перечислять можно бесконечно.

Какие преимущества есть у команд, которые лучше всего проявят себя? Есть ли дальнейшие планы по привлечению специалистов?

Как минимум, лучшие концепции будут взяты на рассмотрение для реализации коммуникационной программы Москвы. Кроме того, мы не исключаем возможности найти сотрудников для работы в Комитете, Проектном офисе по развитию туризма и гостеприимства Москвы, у нас активная молодая команда, в которой найдётся место новым талантам.

И конечно, каждое мероприятие в рамках проекта Moscow Travel Hub — это нетворкинг и возможность проявить себя и обзавестись полезными контактами. Опыт хакатонов показывает, что на площадке многие участники получают если не оффер, то по крайней мере предложение пройти собеседование от ведущих игроков российского туристического рынка.

Какие технологии будут пользоваться спросом в будущем, учитывая новую реальность для туризма в России?

Все понимают, что любые внешние изменения требуют изменения к подходу в формировании и продвижении продукта. Важно изучать новые целевые регионы и потребности их туристов, создавать продукты и IT-решения, которые отвечают вызовам времени, коллаборации с другими игроками индустрии и новые совместные проекты. Для того, чтобы у московской туриндустрии была возможность всё это делать, и был создан проект Moscow Travel Hub, единая коммуникационная площадка. Она позволяет поддерживать малый бизнес в туризме с помощью акселерационной программы Moscow Travel Factory, изобретать технические решения с помощью хакатонов, создавать благоприятные условия для нетворкинга и поиска новых идей в рамках конференций и воркшопов. И вот теперь мы вовлекаем представителей креативных индустрий в развитие туристической индустрии города.

Что вы пожелаете участникам креатона?

Полюбить Москву и найти в ней что-то особенное для себя, чтобы продвигать её так, как будто приглашаешь людей к себе в гости и хочешь показать им самое лучшее. Не бояться смотреть на туризм шире, ведь, по сути, это всё, что так или иначе соприкасается с гостями города и москвичами, когда они проводят здесь своё свободное время. Попробовать понять целевую аудиторию, на которую ориентирована задача, узнать о ней как можно больше. И конечно, получить удовольствие от креативной обстановки, от работы в командах и возможности пообщаться с ведущими экспертами в сфере маркетинга и туриндустрией Москвы. А также постараться удивить всех своей концепцией. Удачи!