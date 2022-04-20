Кажется, что сейчас всеобщий главный тренд — это тренд на объединение и совместную работу, а также генерацию и быструю реализацию новых прорывных идей. Как правило, такие идеи рождаются на стыке нескольких сфер — именно на этом строится работа отраслевого туристического сообщества Moscow Travel Hub. Для нас важно объединять в рамках своих проектов профессионалов из разных сфер, расширяя при этом компетенции туристической индустрии Москвы в целом. И в этом году игроков туристической отрасли ждёт с точки зрения маркетинга большая работа, а мы хотим им помочь. Думаю, что аудитории будут ещё более чётко сегментироваться, и работа над предложением будет строится более персональная, что очень привлекательно для туристов.



Новое значение приобретёт событийный туризм. Нам предстоит сформировать такую повестку, чтобы люди действительно хотели ехать в Москву, дать им множество дополнительных драйверов для выбора именно нашего города для поездки. В этой связи мы надеемся, что креатон откроет ещё множество трендов — ведь мы специально собираем специалистов с разнообразным опытом в маркетинге в качестве экспертов. Всех гостей ждёт насыщенная деловая программа.



Одна из главных задач маркетинга дестинации — найти особенность в своём городе, и для этого мы собираем маркетологов на креатон. Свежий взгляд 150-ти представителей креативных индустрий даст нам возможность по-новому взглянуть на свой город — ведь к нам придут люди из очень разных профессий: дизайнеры, маркетологи, продуктологи, event -менеджеры, smm-специалисты и многие другие. Кроме того, сейчас развивается очень важный тренд на взаимодействие и совместное продвижение Комитета по туризму и игроков туристического рынка. Мы надеемся, что после креатона к ним присоединятся представители маркетинговой индустрии, и эта коллаборация даст неоценимые результаты для продвижения Москвы.