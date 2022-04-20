Совсем скоро в Москве состоится открытый финал самого масштабного соревнования среди представителей креативных индустрий в туризме — креатона Moscow Travel Create! Команды активно регистрируются для участия в конкурсе, чтобы побороться за главный приз 200 000 рублей для каждой номинации.
Чтобы вдохновить конкурсантов, эксперты индустрии рассказали, какие тренды в тревел-маркетинге уже присутствуют и будут развиваться в 2022 году, а также в чём, по их мнению, особенность продвижения мегаполисов и городской среды.
Кажется, что сейчас всеобщий главный тренд — это тренд на объединение и совместную работу, а также генерацию и быструю реализацию новых прорывных идей. Как правило, такие идеи рождаются на стыке нескольких сфер — именно на этом строится работа отраслевого туристического сообщества Moscow Travel Hub. Для нас важно объединять в рамках своих проектов профессионалов из разных сфер, расширяя при этом компетенции туристической индустрии Москвы в целом. И в этом году игроков туристической отрасли ждёт с точки зрения маркетинга большая работа, а мы хотим им помочь. Думаю, что аудитории будут ещё более чётко сегментироваться, и работа над предложением будет строится более персональная, что очень привлекательно для туристов.
Новое значение приобретёт событийный туризм. Нам предстоит сформировать такую повестку, чтобы люди действительно хотели ехать в Москву, дать им множество дополнительных драйверов для выбора именно нашего города для поездки. В этой связи мы надеемся, что креатон откроет ещё множество трендов — ведь мы специально собираем специалистов с разнообразным опытом в маркетинге в качестве экспертов. Всех гостей ждёт насыщенная деловая программа.
Одна из главных задач маркетинга дестинации — найти особенность в своём городе, и для этого мы собираем маркетологов на креатон. Свежий взгляд 150-ти представителей креативных индустрий даст нам возможность по-новому взглянуть на свой город — ведь к нам придут люди из очень разных профессий: дизайнеры, маркетологи, продуктологи, event -менеджеры, smm-специалисты и многие другие. Кроме того, сейчас развивается очень важный тренд на взаимодействие и совместное продвижение Комитета по туризму и игроков туристического рынка. Мы надеемся, что после креатона к ним присоединятся представители маркетинговой индустрии, и эта коллаборация даст неоценимые результаты для продвижения Москвы.
Новое значение приобретёт событийный туризм. Нам предстоит сформировать такую повестку, чтобы люди действительно хотели ехать в Москву, дать им множество дополнительных драйверов для выбора именно нашего города для поездки. В этой связи мы надеемся, что креатон откроет ещё множество трендов — ведь мы специально собираем специалистов с разнообразным опытом в маркетинге в качестве экспертов. Всех гостей ждёт насыщенная деловая программа.
Одна из главных задач маркетинга дестинации — найти особенность в своём городе, и для этого мы собираем маркетологов на креатон. Свежий взгляд 150-ти представителей креативных индустрий даст нам возможность по-новому взглянуть на свой город — ведь к нам придут люди из очень разных профессий: дизайнеры, маркетологи, продуктологи, event -менеджеры, smm-специалисты и многие другие. Кроме того, сейчас развивается очень важный тренд на взаимодействие и совместное продвижение Комитета по туризму и игроков туристического рынка. Мы надеемся, что после креатона к ним присоединятся представители маркетинговой индустрии, и эта коллаборация даст неоценимые результаты для продвижения Москвы.
Яна Кольцова
руководитель Moscow Travel Hub
С одной стороны, говорить о трендах в той турбулентности, в которой мы живём последние два года, довольно трудно. Причём она пока только нарастает. С другой стороны, во многом именно из-за этой турбулентности, мы видим очевидный рост спроса на внутренний туризм в России. Это самый важный тренд, и им надо успевать пользоваться, потому что все разговоры о том, что «это надолго», очень быстро забудутся. Необходимо наращивать силу локальных туристических брендов, пока они находятся в редкой ситуации отсутствия внешней конкуренции. Для этого надо формировать качественный клиентский опыт, который запомнится гостям и окажется настолько впечатляющим, что заставит их вернуться к вам в будущем, даже когда у них будет гораздо более широкий выбор.
Что касается специфики продвижения мегаполисов, то здесь очень важен комплексный подход к формированию представления у аудитории о разнообразии среды, которая ждет её в том или ином городе. Любой из мировых туристических лидеров в этом жанре ассоциируется сразу с несколькими культурными, архитектурными, ландшафтными, музыкальными, гастрономическими и иными явлениями. Мегаполис — это всегда несколько ценностных измерений, ни одно из которых нельзя предпочесть другому и в которых необходимо одновременно развивать образ туристического бренда.
Что касается специфики продвижения мегаполисов, то здесь очень важен комплексный подход к формированию представления у аудитории о разнообразии среды, которая ждет её в том или ином городе. Любой из мировых туристических лидеров в этом жанре ассоциируется сразу с несколькими культурными, архитектурными, ландшафтными, музыкальными, гастрономическими и иными явлениями. Мегаполис — это всегда несколько ценностных измерений, ни одно из которых нельзя предпочесть другому и в которых необходимо одновременно развивать образ туристического бренда.
Денис Шлесберг
сооснователь и исполнительный креативный директор брендингового агентства «Артоника»
В условиях турбулентности российской экономики и социальной напряженности в travel-маркетинге в 2022 году будет набирать обороты тренд на эмпатию. Раскрываться он может по-разному: как в коммуникационных сообщениях, так и в увеличении «объёма» welcome-презента. На самом деле, основной показатель внимания бренда к потребителю — это контент гостей в различных проявлениях. Отельеры уже давно заметили: если обычный гость снимает хвалебный обзор, количество клиентов увеличивается. В условиях неопределённости люди более склонны доверять местным адвокатам бренда — не блогерам или рекламным роликам, а близким по духу людям. Степень влияния UGC-контента на лояльность потребителей можно сравнить с классическим сарафанным радио, причём даже простые перепосты stories аккаунтами отелей считаются проявлением эмпатии и привлекают потребителя.
Кроме того, сегодняшняя политико-экономическая ситуация не оставляет туристам выбора: прогнозируется увеличение внутренних туристических поездок, особенно — попадающим под осеннюю программу кэшбека. Несмотря на ажиотажный апрельский спрос на Турцию — переброни составляли менее 50% от общего количества продаж, — россияне уже открыли для себя прелести внутреннего туризма. В начале года, согласно исследованию Тинькофф, 70% опрошенных выбирали путешествия по России взамен зарубежных. Интересно, что набирает популярность активный отдых — наибольший рост спроса на авиабилеты пришёлся на направления Алтая, Северного Кавказа и Поволжья.
Кроме того, сегодняшняя политико-экономическая ситуация не оставляет туристам выбора: прогнозируется увеличение внутренних туристических поездок, особенно — попадающим под осеннюю программу кэшбека. Несмотря на ажиотажный апрельский спрос на Турцию — переброни составляли менее 50% от общего количества продаж, — россияне уже открыли для себя прелести внутреннего туризма. В начале года, согласно исследованию Тинькофф, 70% опрошенных выбирали путешествия по России взамен зарубежных. Интересно, что набирает популярность активный отдых — наибольший рост спроса на авиабилеты пришёлся на направления Алтая, Северного Кавказа и Поволжья.
Елена Юферева
генеральный директор Brandson Branding Agency (Total Skills Network)
В связи с повторным после пандемии закрытием границ, сложностей с валютой, ожидается большая загрузка внутреннего туризма. Появляются бренды регионов-заместителей — российские Альпы, российские Канны, российская Швейцария, российский винный туризм, российский агротуризм и так далее. Уход туристических агрегаторов-лидеров провоцирует борьбу за лидерство среди российских сервисов. Оставшиеся международные бренды и российские бренды получают шанс на увеличение доли, пусть даже и уменьшившегося рынка.
Так как Google приостановил контекстную рекламу в России, частично высвободившиеся инвестиции перетекают в контекст «Яндекса», но, вероятно, его ёмкости не хватит на полное замещение объёмов Google. Поэтому рынок может столкнуться со значительным удорожанием закупок в контексте в связи с разогревом аукционных ставок рекламы. На всём рынке наблюдается рост хард-дискаунтеров, для тех, кто предпочитает найти минимальную цену, растут и премиум-бренды, а средний сегмент проседает.
Бренды борются за «открытие» новых модных направлений, которые станут популярными в очередном сезоне, и готовы к экспериментам. Благодаря своим размерам и ресурсам мегаполисы предлагают комбинировать сервис и бизнес-возможности с большим выбором культурных возможностей — достопримечательностей, концертов и выставок, фестивалей и других событий. И если достопримечательности — довольно стационарные объекты, то городские события дают как уникальный повод для посещения города, так и возможности разнообразить культурный досуг в дополнении к деловым возможностям. Важно, чтобы события были свежими, давали новую картинку и впечатления для тех, кто уже не раз был городе, а локации в городе — обновлялись и наполнялись контекстом историй.
Так как Google приостановил контекстную рекламу в России, частично высвободившиеся инвестиции перетекают в контекст «Яндекса», но, вероятно, его ёмкости не хватит на полное замещение объёмов Google. Поэтому рынок может столкнуться со значительным удорожанием закупок в контексте в связи с разогревом аукционных ставок рекламы. На всём рынке наблюдается рост хард-дискаунтеров, для тех, кто предпочитает найти минимальную цену, растут и премиум-бренды, а средний сегмент проседает.
Бренды борются за «открытие» новых модных направлений, которые станут популярными в очередном сезоне, и готовы к экспериментам. Благодаря своим размерам и ресурсам мегаполисы предлагают комбинировать сервис и бизнес-возможности с большим выбором культурных возможностей — достопримечательностей, концертов и выставок, фестивалей и других событий. И если достопримечательности — довольно стационарные объекты, то городские события дают как уникальный повод для посещения города, так и возможности разнообразить культурный досуг в дополнении к деловым возможностям. Важно, чтобы события были свежими, давали новую картинку и впечатления для тех, кто уже не раз был городе, а локации в городе — обновлялись и наполнялись контекстом историй.
Александр Шумович
партнер агентства Eventum Premo