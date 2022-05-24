14−15 мая в Москве прошёл первый в России масштабный креатон Moscow Travel Create — командное соревнование по созданию креативных и маркетинговых решений в индустрии туризма Москвы.

Такой марафон идей столица провела впервые. Перед участниками стояло несколько задач: создать креативные концепции по продвижению Москвы для представителей разных целевых аудиторий; объединить представителей творческих специальностей с игроками туристической отрасли и ведущими маркетинговыми агентствами (более 300 человек) для знакомства и возможности потенциального трудоустройства; продемонстрировать бизнесу новые инструменты для маркетингового продвижения продуктов и услуг.

Когда мы объявляли о запуске приёмной кампании, то обозначили для себя планку в 1 000 заявок — это хороший показатель для мероприятия такого уровня, которое проводится впервые. Но реальность превзошла все ожидания — нам поступило 2 111 заявок, среди которых было действительно трудно отобрать 150 участников. Ещё труднее было выбрать из 30-ти команд победителей — настолько свежи взгляды, интересны подходы.

В течение суток наши ребята анализировали турпотоки, запросы, снимали видео, даже успевали проводить мини-соцопросы. В итоге было выбрано 6 действительно уникальных предложений, которые без сомнения сделают продвижение туристического потенциала Москвы ещё более эффективным. Алина Арутюнова заместитель председателя Комитета по туризму города Москвы

Алина Арутюнова также отметила, что и с участниками команд, не вышедшими в финал, Мостуризм продолжит сотрудничать: многие проекты содержат интересные идеи и при проработке профессионалами отрасли могут быть реализованы с отличным результатом.

Всего в соревновании приняли участие 150 человек: маркетологи, продуктологи, SMM-специалисты, аналитики, блогеры, PR-специалисты, дизайнеры, event менеджеры и другие.

При подаче заявки потенциальные участники могли выбрать до трёх задач из шести представленных: «Сити-брейк», «Фэмили трип», VIP-VIP-VIP, «Московский бит», «Бизнес трип» и RUSSPASS.

Проект команды «ОУДЖИ» был выбран жюри как лучший в части продвижения сервиса RUSSPASS — они предложили комплексную кампанию по продвижению RUSSPASS в странах СНГ «Бери шире», идеей которой стала возможность для туристов посмотреть на привычные локации и достопримечательности, в том числе московские, с нового ракурса. Участники предложили показывать пользователям не только сами объекты, но и то, что находится вокруг них, чтобы составить наиболее полную картину о местности.

Команда «Долгоруки-крюки» решала задачу для категории деловых туристов («Бизнес трип») из зарубежных стран. По словам ребят, они долго думали о том, чего нет в Москве, и пришли к выводу, что в столице есть абсолютно всё, в том числе все возможности для организации мероприятий. В итоге они предложили проект MOSMICE, который поможет MICE-агентствам быстро находить клиентов, выходы на площадки и в целом более полезно взаимодействовать друг с другом.

Для решения задачи «Фэмили трип» (путешествия для семей) команда «Студия 510» нашла идеальный образ для PR-кампании — любящая бабушка, которая ассоциируется у всех с заботой, теплом, вкусной едой. Образ интегрирован в наружную рекламу в виде образов бабушек разных народностей, живущих в России, характерных «бабушкиных» фраз (например, про тёплые варежки), в кампанию с блогерам, которым бабушки дают советы, а также создания мини-сериала, главной героиней которого должна тоже стать бабушка. В проекте сделан акцент на преемственности поколений и семейных ценностях.

«Перфекционисты» презентовали проект для решения задачи «Московский бит» (путешественники из стран Латинской Америки) — «Очень-очень-очень-очень далеко». Они предлагают визуальную PR-кампанию, которая не просто разрушит миф о том, что Москва — это очень далеко, дорого, холодно и непонятно, а сыграет на контрастах: например, привлечет жителей Южной Америки не футболом, а хоккеем, не карнавалом, а балетом, не фахитос, а русской кухней. Проект предполагает наружную рекламу, рекламные интеграции в трансляции мероприятий, а также «кешбэк за впечатления» — бонусы партнёров программы за интересные рекомендации по поездке в Москву.

Участники команды Vesper Travel в рамках задачи «VIP-VIP-VIP» (путешествия для туристов из стран Ближнего Востока) ещё на этапе подготовки к мероприятию тщательно анализировали запросы туристов своего направления, изучали их модель поведения. В итоге была предложена PR-программа с тремя акцентами: Москва как одна из с самых редких драгоценностей в коллекции любого путешественника, поездка в Москву — инвестиция в эмоциональный капитал, а также акцент на выдающихся сезонных событиях экстракласса (скачки, открытие сезонов в театрах, балы и т. д. ). Предполагается, что к PR должны быть подключены все каналы — агентская работа, блогер-сообщество, ТВ.

Наконец, финалисты задачи «Сити-брейк» — команда KIMCHI — думали над тем, как создать образ Москвы, привлекательный для туристов из Казахстана. Ребята придумали концепт MOW/EOW/WOW, который предполагает три прочтения: Москва как столица, где есть всё, как место для короткой поездки выходного дня и дестинация, которая не может не удивить даже самого искушённого туриста. Туристу нужно заполнить анкету на специальном сервисе, указать в ней, что хотелось бы увидеть и какие эмоции получить. В итоге он получает свод рекомендаций на основании своих запросов, которые также дополнены бонусами и скидками от партнеров. А ещё программа позволит найти в Москве «соратника» — жителя города, интересы которого совпадают с интересами туриста из Казахстана и который будет готов составить путешественнику компанию. Впечатления после поездки «копятся» — чем больше постов и реакций оставит гость о Москве, тем больше получит бонусов в свой следующий приезд.

Специальные призы от партнёров также получили команды hello blogger, «Мандариновая лиса» и Moves Like Jagger.

Для более продуктивной работы участников на открытии креатона выступали эксперты в области маркетинга и PR.

Здесь, на Moscow Travel Create, я был впечатлён, с каким энтузиазмом молодые маркетологи создали новые концепции продвижения Москвы, как были учтены семейные ценности и российские традиции, и какие новые идеи были предложены для использования наших собственных рекламных технологий.



Я благодарю организаторов за предоставленную возможность выступить в данном проекте ментором и поделиться рекламным опытом медиахолдинга Maer. Надеюсь, что наше дальнейшее сотрудничество поможет Москве красиво и эффектно напоминать и нашим гражданам, и гостям столицы, что к истории и культурному наследию России можно прикоснуться лично. Константин Майор владелец и генеральный директор медиахолдинга Maer

Работа в жюри креатона дала массу ярких впечатлений и пищи для ума. Главное наблюдение — радикальная социализация коммуникаций. Самые интересные проекты связаны с интеграциями в соцсетях, формированием сообществ и вовлечением пользователей в формирование образа бренда. Обратная сторона этой тенденции — увлечение механиками некоторым участникам помешало сконцентрироваться на сильной идее. Но те, кому это удалось, стали победителями, и это очень сильные проекты, достойные не только приза, но и воплощения. Надеюсь, оно последует, что безусловно пойдёт на пользу туристической индустрии Москвы. Денис Шлесберг сооснователь и исполнительный креативный директор брендингового агентства «Артоника», член Ассоциации брендинговых компаний России (АБКР)

Moscow Travel Create поразил масштабом и энергетикой — это котёл креатива, в котором варятся сотни молодых и бодрых креаторов. Тысячи инсайтов и десятки крутых проектов которые призваны открыть новую главу в истории туристического бренда Москвы, Питера и страны в целом.



Порадовал разносторонний подход в креативных идеях — от диджитала до аутдора, от стратегии до визуальных коммуникаций. Ждём реализации лучших проектов, и я уверен, позитивные плоды Moscow Travel Create мы будем пожинать уже в ближайшее время! Григорий Хромов основатель и креативный директор брендингового агентства «Хром»

Идеи — главная ценность. В этом плане Moscow Travel Create сделал важный шаг не только для отрасли туризма, но и для всего «сообщества идей»: брендинга, маркетинга, креатива. А главное — люди, которые получили опыт генерации уникальных решений, и люди, которые увидели, как много ценного можно создать с помощью таланта, горящих глаз и мысли. И таймера :) Это вдохновляет!



Moscow Travel Create показал не только ценность идей, но и стал ещё одним важным примером партнёрства разных сфер. Мостуризм, АБКР, Sostav, АКАР. Примером синергии с вдохновляющими результатами. Командная работа, множество уникальных и смелых решений, яркое мероприятие и горящие глаза! Причём у всех участников процесса! Ольга Зурашвили креативный директор Zurashvili Branding

Креатон — хорошая возможность пообщаться с креативщиками, с которыми ты не встретился бы при других обстоятельствах, и завести дружеские отношения для дальнейших коллабораций. Выступать на такую большую аудиторию для меня было новым опытом. Немного волнительно, но свой драйв я поймал.



Что касается команд, все были разного уровня. Кто-то предлагал варианты Safe Option — то, что можно взять, если всё остальное слишком рискованно, но были и те, кто готов был рискнуть и предложить интересные стратегические и копирайтерские решения, изящные и дерзкие одновременно. Дружеский совет всем копирайтерам: уходите из зоны комфорта в более смелую сторону. Влад Шикин арт-директор Brandson Branding Agency (Total Skills Network), член Ассоциации брендинговых компаний России (АБКР)

Партнёрами мероприятия выступили: московский банк «Сбер», Maer Group, Skypark, «Мосигра», издательство «Бомбора», креативное пространство «Артплей», Universal University, «Слетать.ру», «Нетология», ассоциации АКИ, АБКР, АКАР, АКМР, ADCR, REMA, Армянская Ассоциация маркетинга, Центр креативных индустрий РАНХИГС и другие.