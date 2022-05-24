14−15 мая в Москве прошёл первый в России масштабный креатон Moscow Travel Create — командное соревнование по созданию креативных и маркетинговых решений в индустрии туризма Москвы.
Такой марафон идей столица провела впервые. Перед участниками стояло несколько задач: создать креативные концепции по продвижению Москвы для представителей разных целевых аудиторий; объединить представителей творческих специальностей с игроками туристической отрасли и ведущими маркетинговыми агентствами (более 300 человек) для знакомства и возможности потенциального трудоустройства; продемонстрировать бизнесу новые инструменты для маркетингового продвижения продуктов и услуг.
В течение суток наши ребята анализировали турпотоки, запросы, снимали видео, даже успевали проводить мини-соцопросы. В итоге было выбрано 6 действительно уникальных предложений, которые без сомнения сделают продвижение туристического потенциала Москвы ещё более эффективным.
Алина Арутюнова также отметила, что и с участниками команд, не вышедшими в финал, Мостуризм продолжит сотрудничать: многие проекты содержат интересные идеи и при проработке профессионалами отрасли могут быть реализованы с отличным результатом.
Всего в соревновании приняли участие 150 человек: маркетологи, продуктологи, SMM-специалисты, аналитики, блогеры, PR-специалисты, дизайнеры, event менеджеры и другие.
При подаче заявки потенциальные участники могли выбрать до трёх задач из шести представленных: «Сити-брейк», «Фэмили трип», VIP-VIP-VIP, «Московский бит», «Бизнес трип» и RUSSPASS.
Проект команды «ОУДЖИ» был выбран жюри как лучший в части продвижения сервиса RUSSPASS — они предложили комплексную кампанию по продвижению RUSSPASS в странах СНГ «Бери шире», идеей которой стала возможность для туристов посмотреть на привычные локации и достопримечательности, в том числе московские, с нового ракурса. Участники предложили показывать пользователям не только сами объекты, но и то, что находится вокруг них, чтобы составить наиболее полную картину о местности.
Команда «Долгоруки-крюки» решала задачу для категории деловых туристов («Бизнес трип») из зарубежных стран. По словам ребят, они долго думали о том, чего нет в Москве, и пришли к выводу, что в столице есть абсолютно всё, в том числе все возможности для организации мероприятий. В итоге они предложили проект MOSMICE, который поможет MICE-агентствам быстро находить клиентов, выходы на площадки и в целом более полезно взаимодействовать друг с другом.
Для решения задачи «Фэмили трип» (путешествия для семей) команда «Студия 510» нашла идеальный образ для PR-кампании — любящая бабушка, которая ассоциируется у всех с заботой, теплом, вкусной едой. Образ интегрирован в наружную рекламу в виде образов бабушек разных народностей, живущих в России, характерных «бабушкиных» фраз (например, про тёплые варежки), в кампанию с блогерам, которым бабушки дают советы, а также создания мини-сериала, главной героиней которого должна тоже стать бабушка. В проекте сделан акцент на преемственности поколений и семейных ценностях.
«Перфекционисты» презентовали проект для решения задачи «Московский бит» (путешественники из стран Латинской Америки) — «Очень-очень-очень-очень далеко». Они предлагают визуальную PR-кампанию, которая не просто разрушит миф о том, что Москва — это очень далеко, дорого, холодно и непонятно, а сыграет на контрастах: например, привлечет жителей Южной Америки не футболом, а хоккеем, не карнавалом, а балетом, не фахитос, а русской кухней. Проект предполагает наружную рекламу, рекламные интеграции в трансляции мероприятий, а также «кешбэк за впечатления» — бонусы партнёров программы за интересные рекомендации по поездке в Москву.
Участники команды Vesper Travel в рамках задачи «VIP-VIP-VIP» (путешествия для туристов из стран Ближнего Востока) ещё на этапе подготовки к мероприятию тщательно анализировали запросы туристов своего направления, изучали их модель поведения. В итоге была предложена PR-программа с тремя акцентами: Москва как одна из с самых редких драгоценностей в коллекции любого путешественника, поездка в Москву — инвестиция в эмоциональный капитал, а также акцент на выдающихся сезонных событиях экстракласса (скачки, открытие сезонов в театрах, балы
Наконец, финалисты задачи «Сити-брейк» — команда KIMCHI — думали над тем, как создать образ Москвы, привлекательный для туристов из Казахстана. Ребята придумали концепт MOW/EOW/WOW, который предполагает три прочтения: Москва как столица, где есть всё, как место для короткой поездки выходного дня и дестинация, которая не может не удивить даже самого искушённого туриста. Туристу нужно заполнить анкету на специальном сервисе, указать в ней, что хотелось бы увидеть и какие эмоции получить. В итоге он получает свод рекомендаций на основании своих запросов, которые также дополнены бонусами и скидками от партнеров. А ещё программа позволит найти в Москве «соратника» — жителя города, интересы которого совпадают с интересами туриста из Казахстана и который будет готов составить путешественнику компанию. Впечатления после поездки «копятся» — чем больше постов и реакций оставит гость о Москве, тем больше получит бонусов в свой следующий приезд.
Специальные призы от партнёров также получили команды hello blogger, «Мандариновая лиса» и Moves Like Jagger.
Для более продуктивной работы участников на открытии креатона выступали эксперты в области маркетинга и PR.
Я благодарю организаторов за предоставленную возможность выступить в данном проекте ментором и поделиться рекламным опытом медиахолдинга Maer. Надеюсь, что наше дальнейшее сотрудничество поможет Москве красиво и эффектно напоминать и нашим гражданам, и гостям столицы, что к истории и культурному наследию России можно прикоснуться лично.
Порадовал разносторонний подход в креативных идеях — от диджитала до аутдора, от стратегии до визуальных коммуникаций. Ждём реализации лучших проектов, и я уверен, позитивные плоды Moscow Travel Create мы будем пожинать уже в ближайшее время!
Moscow Travel Create показал не только ценность идей, но и стал ещё одним важным примером партнёрства разных сфер. Мостуризм, АБКР, Sostav, АКАР. Примером синергии с вдохновляющими результатами. Командная работа, множество уникальных и смелых решений, яркое мероприятие и горящие глаза! Причём у всех участников процесса!
Что касается команд, все были разного уровня. Кто-то предлагал варианты Safe Option — то, что можно взять, если всё остальное слишком рискованно, но были и те, кто готов был рискнуть и предложить интересные стратегические и копирайтерские решения, изящные и дерзкие одновременно. Дружеский совет всем копирайтерам: уходите из зоны комфорта в более смелую сторону.
Партнёрами мероприятия выступили: московский банк «Сбер», Maer Group, Skypark, «Мосигра», издательство «Бомбора», креативное пространство «Артплей», Universal University, «Слетать.ру», «Нетология», ассоциации АКИ, АБКР, АКАР, АКМР, ADCR, REMA, Армянская Ассоциация маркетинга, Центр креативных индустрий РАНХИГС и другие.