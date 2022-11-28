22 тыс. установок: как more.tv создал мобильную игру по мотивам сериала «Надвое»

Любители сериалов часто хотят поставить себя на место главного героя и влиять на развитие сюжетной линии. Во время анонсирования премьеры «Надвое» специалисты онлайн-кинотеатра more.tv дали аудитории такую возможность — команда запустила собственное мобильное приложение с игрой в стиле «Клуба Романтики». Подробностями с Sostav поделились организаторы проекта.
Мобильная игра «Надвое» рассчитана на женскую аудиторию. Она помещает пользователей в сюжет сериала «Надвое» и предлагает делать выбор за героиню. В новелле четыре концовки, одна из которых особенно интригующая, отмечают представители more.tv. После прохождения участники получают промокод на подписку для просмотра сериала.
Директор по рекламной монетизации и диджитал-маркетингу more.tv Дарья Иванова:
Сериал «Надвое» от more.tv собрал в себе много триггеров — интересный сюжет, «дуэт века» — Петрова и Козловского на одном экране, Москву и Питер, любовные линии и драму. Всё это позволило бы рекламной кампании выделиться из клаттера осенних премьер. Но мы рискнули выйти за рамки классического медиамикса и пошли в технологичные креативные решения. Так появилась первая на рынке онлайн-кинотеатров визуальная новелла «Надвое».
В more.tv. рассказали, что релиз игры не анонсировался, однако многие новостные и развлекательные паблики в «ВКонтакте» и сообщества в Telegram писали о её выходе. По словам представителей видеосервиса, стало очевидно, что продукт «завирусился»: блогеры-летсплейщики снимали видеообзоры с прохождением игры, пользователи в комментариях предлагали идеи по развитию сюжетной линии. Игру хвалили за реалистичность прорисовки персонажей, затягивающий геймплей.
Кроме того, пользователи отмечали нестандартный подход к продвижению сериала «Надвое», утверждая, что именно после прохождения игры захотели посмотреть, чем история закончилась на самом деле.
За первую неделю после релиза приложение получило:
- более 8 тыс. органических установок;
- более 300 упоминаний в соцсетях от пользователей и сообществ;
- более 1 млн «вирусного» охвата.
За месяц количество установок превысило 22 тыс.
Состав творческой группы
more.tv
Директор по рекламной монетизации и диджитал-маркетингу: Дарья Иванова
Руководитель отдела по дистрибуции цифровых медиа: Ната Гусева
Руководитель интернет-маркетинга: Александр Гусак