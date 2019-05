Монеточка и «Ашан» запустили совместный конкурс для продвижения бренда «Каждый день»

View this post on Instagram

Если бы нам платили каждый раз, когда мы думаем о вас, то мы точно появились бы на страницах FORBES!💰 Понимаете, к чему мы ведем? Правильно! Поддерживаем фанатов и разыгрываем билеты на концерт звезды хит-парадов и самых модных вечеринок - Лизы Монеточки! Все просто: 📀Подписываемся на @auchan.ru и @monetochkaliska 📀Выкладываем свои каверы на любимую песню Лизы с тегом #МонеточкаКаждыйДень (поём, танцуем, играем на гитарах/кастрюлях/стаканах) Уже 30.05 Лиза выберет победителей, и мы подведём итоги! Торопитесь , количество билетов ограничено! ❗️На кону 4 билета (по 2 в одни руки) на концерт в Москве 01.06 и 4 билета (также по 2 в руки) на концерт в Санкт-Петербурге 07.06❗️ Также на нашем сайте вы можете приобрести билеты со скидкой -15%🔥 #АШАН #AUCHANRUSSIA