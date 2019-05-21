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21.05.2019 в 09:55

Монеточка и «Ашан» запустили совместный конкурс для продвижения бренда «Каждый день»

Главный приз акции – два билета на концерт певицы

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Instagram

«Ашан» совместно с певицей Лизой Монеточкой объявили о конкурсе, главным призом в котором станут билеты на концерт музыкантки. Подробности опубликованы в социальных сетях ритейлера.

Каждый участник конкурса имеет шанс выиграть билеты на концерт певицы в Москве 1 июня 2019 года или в Санкт-Петербурге 7 июня. Разыгрывается по четыре билета — два на каждого победителя.

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Если бы нам платили каждый раз, когда мы думаем о вас, то мы точно появились бы на страницах FORBES!💰 Понимаете, к чему мы ведем? Правильно! Поддерживаем фанатов и разыгрываем билеты на концерт звезды хит-парадов и самых модных вечеринок - Лизы Монеточки! Все просто: 📀Подписываемся на @auchan.ru и @monetochkaliska 📀Выкладываем свои каверы на любимую песню Лизы с тегом #МонеточкаКаждыйДень (поём, танцуем, играем на гитарах/кастрюлях/стаканах) Уже 30.05 Лиза выберет победителей, и мы подведём итоги! Торопитесь , количество билетов ограничено! ❗️На кону 4 билета (по 2 в одни руки) на концерт в Москве 01.06 и 4 билета (также по 2 в руки) на концерт в Санкт-Петербурге 07.06❗️ Также на нашем сайте вы можете приобрести билеты со скидкой -15%🔥 #АШАН #AUCHANRUSSIA

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Правила конкурса — спеть кавер на песню Монеточки «Каждый день», подыгрывая себе с помощью подручных средств и выложить под хэштегом #МонеточкаКаждыйДень. Итоги будут подведены 30 мая, победителей определит сама Монеточка.

Как сообщает издание «Бумага», певица снялась в одежде с надписью «Каждый день» для плакатов, которые теперь украшают магазины ритейлера. Она позирует с фруктами и багетами.

Между тем, еще в 2016 году Монеточка выпустила песню, посвященную маскарпоне «Каждый день» из «Ашана». «Покупайте 250 грамм парадокса современности», — призывает певица в своем произведении.

Ашан Монеточка Каждый день
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