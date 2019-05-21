Монеточка и «Ашан» запустили совместный конкурс для продвижения бренда «Каждый день»

«Ашан» совместно с певицей Лизой Монеточкой объявили о конкурсе, главным призом в котором станут билеты на концерт музыкантки. Подробности опубликованы в социальных сетях ритейлера.

Каждый участник конкурса имеет шанс выиграть билеты на концерт певицы в Москве 1 июня 2019 года или в Санкт-Петербурге 7 июня. Разыгрывается по четыре билета — два на каждого победителя.

Правила конкурса — спеть кавер на песню Монеточки «Каждый день», подыгрывая себе с помощью подручных средств и выложить под хэштегом #МонеточкаКаждыйДень. Итоги будут подведены 30 мая, победителей определит сама Монеточка.

Как сообщает издание «Бумага», певица снялась в одежде с надписью «Каждый день» для плакатов, которые теперь украшают магазины ритейлера. Она позирует с фруктами и багетами.

Между тем, еще в 2016 году Монеточка выпустила песню, посвященную маскарпоне «Каждый день» из «Ашана». «Покупайте 250 грамм парадокса современности», — призывает певица в своем произведении.