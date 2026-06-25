«Монетка» представила собственную марку готовой еды

Торговая сеть «Монетка» запустила собственный бренд готовой еды «Киты еды». В ассортимент товаров собственной торговой марки (СТМ) вошли 105 позиций, включая салаты, завтраки, супы, вторые блюда и различные виды сэндвичей. Об этом сообщает пресс-служба группы «Лента», в которую входит сеть.

Для реализации проекта компания наладила сотрудничество с шестью поставщиками из Свердловской, Челябинской, Тюменской и Новосибирской областей. В дальнейшем сеть планирует расширять как ассортимент продукции, так и пул партнеров.

В рамках продвижения бренда «Монетка» оформила карточки товаров в интернет-магазине и мобильном приложении, а также запустила маркетинговые активности, включая акции и комбо-наборы. Кроме того, почти 200 магазинов сети получили фирменное оформление: брендированные холодильники и специальные зоны выкладки продукции.

Тестирование продаж готовой еды стартовало в марте 2026 года. На сегодняшний день проект охватывает около 2,2 тыс. торговых точек сети.

Как отмечают в компании, ассортимент бренда корректируется с учетом отзывов покупателей, требований к качеству продукции и региональных особенностей спроса. Наиболее востребованной категорией готовой еды остаются сэндвичи.

Товарный знак «Киты еды» группа «Лента» зарегистрировала еще в 2024 году.