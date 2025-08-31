Sostav.ru

31.08.2025 в 12:49

«Монетка» тестирует пекарни с ИИ

Систему «Умный пекарь» запустили в 30 магазинах Свердловской области

Торговая сеть «Монетка» запустила пилотный проект по автоматизации пекарен с использованием искусственного интеллекта. Новая система, получившая название «Умный пекарь», уже внедрена в 30 магазинах Свердловской области, пишут CNews со ссылкой на представителей сети.

Проект стартовал в 21 магазине Екатеринбурга и 9 — в Каменск-Уральском. Покупателям предлагается 39 видов выпечки, включая 12 сытных позиций, 18 сладких и 9 хлебных наименований. Кроме того, в пекарне можно приобрести горячий кофе.

Алгоритмы сами считают, сколько выпечки готовить и когда включать печь. Камеры следят за поступлением заготовок и наполненностью выкладки. На основе параметров и продаж формируется задание, которое отправляется пекарю на гаджет.

Алгоритмы анализируют данные о покупательском поведении, динамику продаж и внешние факторы — от календаря праздников до погодных условий. На основе прогнозов система предлагает сотрудникам оптимальные объемы и график выпечки в течение дня.

В компании отмечают, что благодаря этому удается сокращать перепроизводство, минимизировать списания и гарантировать покупателям наличие свежего хлеба и выпечки на полках. Если пилот подтвердит эффективность, «Монетка» планирует масштабировать проект на другие регионы своего присутствия.

