Монетизация YouTube Shorts вышла на уровень традиционного контента

Платформа коротких видео YouTube Shorts достигла уровня монетизации, сопоставимого с традиционными видео на YouTube в пересчете на час просмотра. Об этом заявил генеральный директор Google Сундар Пичаи во время презентации финансовых результатов за третий квартал 2025 года, пишет PPC.

По его словам, в США доход от рекламы в Shorts теперь даже превышает доход от стандартных видеороликов. На некоторых зарубежных рынках показатели также оказались выше, что указывает на различия в динамике рекламного рынка и вовлеченности зрителей.

Общий доход YouTube от рекламы за квартал вырос на 15%, достигнув $10,3 млрд, чему способствовал рост сегмента коротких видео. С 2023 года Shorts приносит авторам 45% чистого дохода после вычета расходов на лицензирование музыки.

Напомним, YouTube Shorts был запущен по всему миру в июле 2021 года в ответ на TikTok и Reels от Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит Meta, признанной экстремисткой и запрещенной в РФ). Изначально формат испытывал трудности с монетизацией, поскольку традиционные форматы рекламы в середине ролика оказались несовместимы с видео длительностью не более 60 секунд. В октябре 2024 года платформа увеличила максимальную продолжительность.

Руководство Google отметило, что улучшение монетизации связано с развитием рекомендательных систем и интеграцией ИИ-моделей Gemini, а также с расширением инструментов для авторов, включая функции генеративного видео и автоматического редактирования.

Ранее YouTube заявил, что с 2021 года выплатил создателям контента, артистам и медиакомпаниям более $100 млрд. Рост числа просмотров отчасти обусловлен ростом числа зрителей на подключенном ТВ.