Выручка Alphabet превысила $100 млрд

Alphabet, материнская компания Google, по итогам третьего квартала продемонстрировала устойчивый рост в своем основном рекламном бизнесе и подразделении облачных вычислений.

Так, общая выручка компании за квартал составила $102,35 млрд. Google Cloud остался одним из самых быстрорастущих сегментов Alphabet, чему способствовал растущий спрос со стороны предприятий на инфраструктуру и услуги аналитики данных на базе ИИ. Выручка подразделения составила $15,16 млрд. Реклама на YouTube принесла $10,26 млрд.

Рекламное подразделение Alphabet, приносящее большую часть дохода компании, конкурирует с множеством компаний, пишет The Guardian. При этом рекламодатели становятся все осторожнее в своих расходах, что связано с экономической неопределенностью. Тем не менее, аналитики ожидают, что Alphabet вскоре выиграет от ухода рекламодателей с экспериментальных рекламных платформ, таких как Snapchat.

Финансовый отчет превзошел прогнозы Уолл-стрит. Акции компании выросли после закрытия торгов, несмотря на заявление о том, что она планирует потратить на миллиарды долларов больше, чем предполагалось. Средства будут направлены на инфраструктуру, такую ​​как центры обработки данных для поддержки продуктов искусственного интеллекта, которые становятся неотъемлемой частью бизнеса компании.

Несмотря на то, что YouTube продолжает лидировать на рынке, конкурирующие стриминговые сервисы также активизировали свои рекламные стратегии. Ключевым конкурентом YouTube остается Netflix, которая заявила о намерении удвоить свой доход от рекламы в течение года.