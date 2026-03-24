Будущее корпоративных коммуникаций
Независимое брендинговое агентство Ohmybrand
Быть неймером

24.03.2026 в 19:00

Мобильный интернет в Москве восстановлен после ограничений

Операторы сообщили абонентам о возвращении связи к обычному режиму

Операторы связи начали уведомлять пользователей о восстановлении мобильного интернета в Москве — ограничения сняты, сервисы работают в штатном режиме. В частности, «билайн» разослал абонентам SMS с подтверждением возобновления доступа.

Ранее ограничения мобильного интернета в Москве власти объясняли мерами безопасности. На фоне перебоев компании начали активнее подключать проводной интернет, а пользователи — чаще звонить и пользоваться SMS.

Сбои, продолжавшиеся с 6 марта, привели к потерям бизнеса, а также к росту нагрузки на альтернативные каналы связи: число подключений к публичному Wi-Fi выросло почти в четыре раза.

