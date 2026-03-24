«Мне дома капец»: как попасть в самое сердце аудитории одной фразой

«Сирена», инхаус команда медиа «Спортс”», создала ролик для новой линейки смартфонов. В основу ролика легло ощущение из детства, знакомое каждому — замирание сердца, когда твой новый телефон летит на асфальт экраном вниз. Только в этот раз последствия для главного героя неожиданные.

Задача

Работа над креативом началась с четкой задачи: показать главное преимущество смартфона REDMI Note 15 — титаническую прочность. А еще хотелось отстроиться от упора на премиальность, присущего рекламе техники, и сделать креатив живым и жизненным.

С такими вводными команда креатива стала искать ответ на вопрос «что любит спортивная аудитория». Уже по опыту нескольких проектов студии ясно, что спортивные фанаты очень любят ностальгию, особенно по детству, ведь для многих связь с футболом начинается с игр во дворе или походов на матч с родителями. В детстве как раз нашелся ключевой момент, который, кажется, пережил каждый — падение телефона, страх увидеть разбитый экран и, конечно, эмоциональная реплика «мне дома капец!».

Идея

Этот инсайт и задача сразу сложились в главный хук ролика. По сюжету главный герой идет мимо дворовой футбольной коробки по своим делам, как вдруг ему под ноги прилетает футбольный мяч. В нем зажигается азарт провести пару минут на поле вместе со школьниками, но в момент случайного столкновения с одним из ребят телефон выскакивает из кармана мужчины. Перед его глазами пролетает воспоминание из детства: в руках разбитый кнопочный мобильник, а на фоне мама сокрушается привычным «мы что по твоему миллионеры?». Но в этот раз запомнившийся на всю жизнь страх отступает — герой поднимает телефон, а экран цел, и даже царапин не осталось.

Реализация

Реализовать идею, от съемки до анонсирования, получилось всего за неделю. День мотора, даже несмотря на январские холода, получился душевным, что заметно и в итоговом ролике.

Герман Городецкий, креатор студии «Сирена»: На съемках улыбнулся, когда увидел, как молодые пацаны в перерывах между моторами реально играли в футбол. Моя работа позволяет мне порой невозможное — вернуться в прошлое и пережить момент заново.

На площадке у команды было несколько челленджей: снять кадры с закрепленной на голове ребенка камерой, аккуратно выдернуть леской телефон из кармана актера, уложиться в один съемочный день. Последнее — задачка со звездочкой, учитывая количество светлых часов в Москве в пасмурный день. Продлить рабочее время помогло искусственное освещение, имитирующее солнце.

Пост-продакшен занял 6 дней, после подключилась команда анонсирования — она разместила ролик на платформе «ВидеоСпортс”», на главных страницах, приложении и тг-канале «Спортса”», также запустили рекламу «VK Видео». Засветились и на нескольких наружках: ролик показали на презентации серии REDMI Note 15 с последующим поединком на ринге. А самый охватный выход обеспечил нам большой LED-экран в Шереметьево.

Цифры проекта:

более 30 выходов в разных каналах

общий охват анонсирования подошел к отметке 14,6 млн

просмотры ролика превысили 1 млн

Команда студии «Сирена»: Теперь это один из самых любимых кейсов. В очередной раз мы приняли вызов найти точку пересечения бренда со спортом, и каждый раз мы удивляемся, как много идей разворачивается перед нами, вне зависимости от рекламируемого продукта.

Состав Творческой группы:

«Сирена», «Спортс"» (агентство):

Креативная команда:

Sales: Егор Баннов

Accounting: Алексей Емельянов

Автор идеи: Герман Городецкий

Продакшен команда:

Генеральный продюсер: Тимур Гоюшов

Оператор-постановщик: Никита Кулагин

Художник-постановщик: Татьяна Калинина

Художник по костюму: Мария Саввина

Композитор: Дмитрий Диденко

Продюсер: Ольга Бруштеля